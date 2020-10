Con molestia reaccionó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) a la actitud del Frente Amplio (FA) durante la fallida negociación por las primarias. El parlamentario cuestionó al bloque por criticar los Gobiernos de la ex Concertación.

“El tono que han tenido algunos sectores del FA no ayudan en nada, exigen mucho y respetan poco“, indicó Lagos Weber en entrevista con Radio Universo.

En esa línea, explicó que “si tú quieres juntarte conmigo y yo contigo, no puedo estar cuestionándote permanentemente de lo que eres o lo que hiciste, de lo contrario no te juntes conmigo. Para hablar en castellano: ellos no respetan las biografías de nosotros. No puedo caminar de la mano con alguien que sostiene que uno es cómplice de dictadura, cómplice de la derecha”.

Según Lagos Weber, hay sectores del FA “que se avergüenzan de lo que se hizo durante 20 años cuando no es el punto. No hablemos del pasado, hablemos de mañana, pero para hacer eso ud. no puede vetarme (…) y si al final la piedra de tope es nuestra biografía o pasado, entonces no realicemos el esfuerzo”.

Camino individual

Consultado por lo ocurrido durante la tarde del miércoles, Lagos Weber indicó que tiene distintas versiones de cómo actúo el FA, pero que “hay un hecho que está registrado en todos los medios: que mientras algunos estaban sentados en una mesa conversando de cómo ponerse de acuerdo, había otro grupo de dirigentes que se fue tranquilamente caminando al Servel a inscribir candidaturas”.

“Explícame tú qué hace gente sentada conversando para llegar a un acuerdo, mientras sus mandantes caminan a inscribir un acuerdo propio. Eso generó mucha molestia, mucha decepción, fue muy feo“, agregó el senador PPD.

“Hay quienes, genuinamente, quieren aspirar a hacer un camino más individual al principio para marcar identidad y no están en condiciones de ponerse de acuerdo (…) Si quieres ser minoría influyente, esa es una cosa. Si quieres ser Gobierno, tienes que hacer esfuerzos”, concluyó Lagos Weber sobre el FA.

