La acusación constitucional contra Jaime Mañalich tendrá su siguiente capítulo este viernes, cuando el ex ministro de Salud presente sus descargos y su defensa ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el libelo presentado por diputados del Frente Amplio, PC, PR y PPD en su contra.

A diferencia de otras acusaciones en el último tiempo, la defensa del otrora secretario de Estado será realizada, de manera telemática, por el mismo Mañalich, según lo confirmado por el presidente de la instancia, el diputado Iván Flores (DC), asegurando que se le dará el mismo tiempo al ex secretario de Estado que el que se le otorgó a la parte acusadora, es decir 60 minutos.

Esto último había sido pedido por el Gobierno, quien en voz del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, se solicitó que Mañalich “cuente con el tiempo suficiente para poder exponer”.

“Yo quisiera hacer una sugerencia, porque como ejecutivo nos jugamos un rol especifico en informar, dado que el exministro Mañalich ya no es ministro, pero eso no opta a una sugerencia que quisiera hacer, aprovechando ahora que se ha hablado de la importancia de la transparencia de la publicidad y quisiera pedir que ojalá el día de mañana el ex ministro Mañalich cuente con el tiempo suficiente para poder exponer todo lo que estime pertinente y ojalá recibir el máximo de preguntas por parte de quienes son parte de esta comisión y particularmente de los acusadores”, dijo el subsecretario.

“Hago énfasis en esto, porque existe una comisión investigadora sobre este mismo tema, que se suspendió muchas veces, no se invitó al ministro Mañalich sino que hasta después de impuesto el libelo, entonces creo que acá hemos seguido un orden consecutivo que no es el más apropiado en aras de la transparencia”, añadió.

Flores le respondió a esta solicitud, asegurando que Mañalich “tendrá el mismo staff de lo que hemos acordado desde un principio”.

Adelantó el plazo

Si bien Mañalich tenía hasta el 5 de octubre -es decir, el próximo lunes- para presentar sus descargos, decidió adelantar el plazo final y hacerlo este viernes.

Esto obligó a modificar el cronograma de la comisión que tiene seis días desde que se exponga la defensa para pronunciarse con su conclusión, es así que resolvió votar el el próximo 9 de octubre y eso haría que se vea en Sala el martes 13 del mismo mes.

“Si bien es cierto, nosotros ya teníamos un programa para una sesión telemática mañana con invitados, en este caso va a tener que dejarle un tiempo a la defensa que va a ser exactamente el mismo tiempo que tuvo la parte acusadora (representada por la diputada Claudia Mix de Comunes)”, añadió Flores.

El ex ministro está representado por el equipo de abogados liderados por Gabriel Zaliasnik e integrado por Jaime Winter y Dafne Guerra. La sesión, en tanto, se realizará este viernes bajo modalidad mixta (algunos presencial y otros por Zoom), a partir de las 10:30 horas.

/gap