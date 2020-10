“El pasado es obstinado”, escribió Stephen King en su novela ’22/11/63′, que trata de un hombre que retrocede en el tiempo para evitar el asesinato de Kennedy. “No quiere ser cambiado”.

Pues resulta que King podría haber tenido razón. Innumerables relatos de ciencia ficción han explorado la paradoja de lo que sucedería si retrocedieras en el tiempo e hicieras algo en el pasado que pusiera en peligro el futuro. Quizás uno de los ejemplos más famosos de la cultura pop es “Regreso al futuro”, cuando Marty McFly se remonta a 1955 y evita que su madre y su padre se enamoren. En esa película, Marty comienza a desaparecer, ya que la conexión entre su madre y su padre desaparece, pero no está del todo claro cómo afectaría eso al futuro, específicamente si Marty no existe en 1985, significaría que no viajaría en el tiempo hasta 1955 y destruiría la línea temporal.

La mayoría de las historias de viajes en el tiempo, tratan de evitar lidiar con las implicaciones de la paradoja del abuelo. Si consiguiera retroceder en el tiempo y matara a su abuelo antes de que naciera su madre o su padre, eso significa que el viajero en el tiempo nunca habría nacido. Lo que significa que el viajero en el tiempo no podría haber retrocedido en el tiempo para matar a su abuelo. Pero si no retrocede en el tiempo para matar a su abuelo, entonces su abuelo viviría y el ciclo comenzaría de nuevo. Una paradoja clásica. Pero después de todo, tal vez McFly no corría mucho peligro. Según un nuevo estudio de la Universidad de Queensland, incluso si el viaje en el tiempo fuera posible, la paradoja no podría existir en realidad.

Viajar en el tiempo… sin paradojas

Germain Tobar, un estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Avanzadas (con honores), ha estado investigando la posibilidad de viajar en el tiempo bajo la supervisión del físico de la Universidad de Queensland, el Dr. Fabio Costa. Su estudio, que viene con cálculos matemáticos, sugiere que el viaje en el tiempo sin paradojas es teóricamente posible.

Tobar analizó los números y determinó que incluso si hiciera un cambio en el pasado, la línea de tiempo esencialmente se autocorregiría, asegurando que lo que sea que sucediera para enviarlo al pasado seguiría sucediendo.

“Digamos que viajó en el tiempo en un intento por evitar que el paciente cero de COVID-19 se exponga al virus”, dijo el Dr. Costa. “Sin embargo, si evitaras que esa persona se infecte, eso eliminaría la motivación para que regreses y detenga la pandemia en primer lugar. Esto es una paradoja, una inconsistencia que a menudo lleva a la gente a pensar que los viajes en el tiempo no pueden ocurrir en nuestro universo”.

Para este estudio se basaron en la “paradoja del abuelo”, que como hemos comentado anteriormente, describe como un viajero en el tiempo mata a su propio abuelo, impidiendo en el proceso el nacimiento del propio viajero en el tiempo. La paradoja lógica ha sido un verdadero problema para los investigadores, en parte porque según la teoría de la relatividad general de Einstein, las “curvas cerradas como en el tiempo” son posibles, lo que teóricamente permite al observador viajar atrás en el tiempo e interactuar con su yo del pasado, poniendo potencialmente en peligro su propia existencia.

Pero estos investigadores dicen que tal paradoja no necesariamente existiría, porque los eventos se ajustarían por sí mismos. Otra vez cogen como ejemplo el paciente cero con coronavirus.

“Puede intentar evitar que el paciente cero se infecte, pero al hacerlo, contraerá el virus y se convertirá en paciente cero, o alguien más lo hará”, explicó Tobar en un comunicado de la universidad.

En otras palabras, un viajero en el tiempo podría hacer cambios, pero el resultado original aún encontraría la manera de suceder, tal vez no de la misma manera que sucedió en la primera línea de tiempo, pero lo suficientemente cerca para que el viajero en el tiempo todavía exista y aún esté motivado para retroceder en el tiempo.

“No importa lo que hicieras, los eventos sobresalientes simplemente se recalibrarían a tu alrededor”, dijo Tobar.

El artículo titulado “Dinámica reversible con curvas cerradas de tipo temporal y libertad de elección”, se publicó la semana pasada en la revista revisada por pares Classical and Quantum Gravity. Los hallazgos parecen coincidir con otro estudio sobre viajes en el tiempo publicado este verano en la revista Physical Review Letters. Ese estudio encontró que los cambios realizados en el pasado no alterarán drásticamente el futuro.

Incluso el reconocido escritor de ciencia ficción Blake Crouch, que ha escrito varias novelas sobre viajes en el tiempo, ha comentado el reciente estudio. Ha dicho que el nuevo estudio parece respaldar lo que ciertos expertos viajes en el tiempo han postulado desde el principio.

“El universo es determinista y los intentos de alterar el Evento pasado X están destinados a ser las fuerzas que dan lugar al Evento pasado X”, dijo Crouch al medio estadounidense NPR. “De modo que el futuro puede afectar al pasado. O tal vez el tiempo es solo una ilusión. Pero creo que es genial que las matemáticas funcionen”.

Entonces, si Tobar está en lo cierto, muchas novelas y películas de ciencia ficción deberán de cambiar sus tramas, como Regreso al futuro o Dark. Pero lo más importante es cada vez estamos más cerca poder viajar en el tiempo, aunque tal vez esto hace años que se está haciendo, sin que lo sepamos.

