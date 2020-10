A menos de un mes para el Plebiscito del 25 de octubre, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al plan de seguridad y orden que se implementará en dicha jornada.

Desbordes dijo que dicha labor, como históricamente ha sido en los días de elecciones, estará a cargo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que suceda en los locales de votación.

Por lo mismo, el ex diputado enfatizó que la seguridad estará garantizada y que no se producirán desórdenes. “No puede haber un episodio tipo PSU y no va a haber, lo garantizo y el que intente hacerlo, yo le pido que tenga presente que las Fuerzas Armadas deben responder ante la ciudadanía porque el proceso funcione bien y porque en los locales de votación haya una paz absoluta”, manifestó Desbordes en entrevista con T13.

Además, el titular de Defensa hizo la siguiente advertencia ante la posibilidad de desórdenes en el día del Plebiscito. “Garantizo que si se intenta hacer, la respuesta va a ser contundente, con las herramientas que da la ley. Aquí nadie le va a disparar con una ametralladora ni va a entrar un tanque a un local de votación, pero va a haber la labor de las Fuerzas Armadas y la policía”, declaró.

