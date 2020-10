La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, reveló que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, obtuvo un 24% de aprobación, la más alta desde fines de junio, donde obtuvo un 27%, segpun los resultados del sondeo semanal que adelanta este domingo Meganoticias.

Aprobación de Piñera

Según el estudio, la percepción positiva hacia el Mandatario por parte de la ciudadanía mostró un incremento de dos puntos respecto a la semana anterior, cuando registró un 22%.

En tanto, en esta oportunidad el jefe de Estado tuvo una desaprobación del 66%, generando una disminución de dos puntos en comparación a la vez pasada (68%).

Por otra parte, un 6% indicó que no aprueba ni desaprueba su gestión, mientras que 4% no supo qué responder o no respondió a la consulta.

Con estos resultados, Piñera cierra dos semanas consecutivas de aumento en la valoración de su forma de conducir el Gobierno.

Gestión en la crisis sanitaria

En cuanto a la crisis del coronavirus, un 46% respalda la gestión que ha realizado el Gobierno, un punto más que la semana anterior (45%).

Además, un 51% se mostró de acuerdo con que su comuna salga o haya salido de cuarentena e iniciara un proceso de desconfinamiento.

Por último, un 93% de las personas está de acuerdo con el uso obligatorio de mascarilla y un 6% en desacuerdo.

