La ex esposa de Iván Núñez -la separación fue confirmada por él en noviembre del año pasado- se refiere a la información entregada este jueves en el espacio Primer Plano del Pueblo que la periodista Cecilia Gutiérrez emite en vivo por su instagram @ceci.gutiérrez.

Allí, la profesional contó que “Iván Núñez va a ser papá otra vez, tiene cinco meses de embarazo su nueva pareja, una chica brasileña de 27 años”.

Con respecto a la nueva pareja del conductor de noticiarios, Gutiérrez afirmó que “Iván Núñez se separó porque tenía una relación paralela con esta chica brasileña de 27 años”.

En tanto, estas son las palabras de Marlene de la Fuente a este sitio:

“Estoy ahora precisamente en un tema muy muy complicado, porque tanto yo como mis hijos, mis cuatro niños, nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet.

“Ha sido muy crítico, nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio. Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con sicólogo y siquiatra.

“Hemos vivido temas muy complicados con mis hijos, Iván no los ha visto desde ese entonces, he estado yo a cargo 100%. Y ahora se acaban de enterar de que el padre, el que estuvo casado conmigo 20 años y que tenemos cuatro hijos en común, con la misma chica ahora va a ser papá y todavía no tiene un vínculo con sus propios hijos.

“La verdad es un tema muy muy complejo. Ahora tengo horas con el doctor para llevar a mis hijos y poder estabilizarlos nuevamente. Han sido momentos muy difíciles.

“Hasta el día de hoy he tratado de manejarlo lo mejor posible como madre, pero creo que Iván no ha sabido manejarlo como padre. Como te digo no he tenido respuesta de parte de él, ahora nos acabamos de enterar de esto y es una situación muy compleja con los niños.

“Estoy viviendo esto desde el año pasado sin prejuicio alguno, en el sentido de que lo he tratado de manejar, específicamente preocupándome 100% de la estabilidad de mis hijos con cosas que tú ya no puedes manejar como estas o lo que hizo él.

“Me enteré probablemente al mismo tiempo que ustedes, no tenía noción de nada, pero tampoco él me llamó para decírmelo ni tampoco se reunió con mis hijos, como tiene que hacerlo un padre. Esto ha sido un golpe tremendo nuevamente para mis cuatro niños”.

