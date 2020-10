Al revisar el móvil y el ordenador del menor, los agentes de Policía descubrieron que el suicidio se debió al peligroso reto viral Jonathan Galindo que ha circulado en las redes desde 2017.

En plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, se puede ver numerosos perfiles con este nombre y las fotos de un hombre disfrazado del perro Goofy, personaje del universo de Disney.

A child takes his life after following the viral challenge 'Jonathan Galindo': "I'm afraid of the man in the hood" pic.twitter.com/YCKWtgWjor

— nOn Stop (@nONsToP_aStUr) October 1, 2020