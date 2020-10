«Yo he visto los videos y me parece que es bastante claro que esta persona arranca, seguramente atemorizado, porque al parecer tendría ciertos antecedentes. A mí me parece que es un persecución policial y esta persona se lanza por este puente. Es lamentable».

De esta manera, la diputada RN Camila Flores se refirió al incidente ocurrido el pasado viernes 2 de octubre en el puente Pío Nono. De acuerdo a la parlamentaria, el carabinero acusado de empujar al manifestantese enfrenta también al prejuicio de la fiscal Ximena Chong.

«El juicio del carabinero está prácticamente concluido. Acá claramente la fiscal tiene un prejuicio ya establecido. Yo no podía creer que fueran sus redes sociales las que vi en Twitter. Me fui a la cuenta de Instagram de la fiscal Chong y es efectivo que tiene un juicio predeterminado, lo mismo que el abogado querellante, es cosa de verle el Twitter, de un odio a Carabineros. Y, al parecer, tampoco hay mucho objetividad por parte del juez que está llevando adelante este procedimiento. Claramente, el carabinero está en desventaja», aseguró la diputada, en relación a distintas publicaciones que habría realizado la fiscal y que fueron viralizadas por José Antonio Kast.

Apuntó a «odiosidad»

Camila Flores expresó su deseo de que «algún buen abogado defienda a este joven carabinero que, yo estoy segura, no se levantó ese día con ánimo de matar a nadie ni de tener un homicidio frustrado, sino que simplemente se levantó al cumplimiento del deber, nada más que eso. No creo que haya existido dolo, mucho menos de lanzar a una persona de un puente y quitarle la vida».

«Que algunos digan que por este hecho hay que refundar Carabineros, es una excusa más. Si uno ve las imágenes, es evidente lo que ocurre. Los que están tratando de ver acá un homicidio frustrado están viendo lo que ellos quieren, lo que les conviene, porque detestan a Carabineros, porque han tratado de poner toda la odiosidad y frustración», cerró.

