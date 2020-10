La situación en Magallanes respecto al COVID-19 es crítica. Las cifras del Ministerio de Salud dan cuenta que en la región del sur del país hay 9.746 casos confirmados y en las últimas 24 horas se reportaron 324 nuevos contagios, superando incluso a la Región Metropolitana (242).

Es en ese contexto que el Colegio Médico (Colmed) solicitó que se paren incluso las actividades consideradas “esenciales” en Punta Arenas –capital de la Región de Magallanes–, dado que, según el presidente del Colmed en esa ciudad, Gonzalo Sáez, “no existe la suficiente consciencia y la suficiente percepción del riesgo que esto representa”.

Sáez sostuvo que la situación en Magallanes “es muy lamentable, porque efectivamente tenemos una tasa de activos que supera con mucho al resto del país, más de 12 veces, más de 13 veces el resto del país. Por primera vez tenemos más casos nuevos que toda la Región Metropolitana. Contribuimos con casi el 15% – 20% de los casos nuevos del país, siendo que somos el 1% de la población”.

El profesional de la salud relató a Radio Bío Bío que “en este minuto estoy haciendo visitas domiciliarias de pacientes y se ve un movimiento importante de gente en la ciudad, lo que significa que las medidas de restricción de la movilidad no han sido lo suficientemente efectivas”.

“Hay muchas actividades de la economía que siguen abiertas, y que yo difiero respecto de la autoridad en cuanto a su carácter de esencial. Creo que con estos niveles de contagio debiéramos parar actividades que se consideran esenciales, como la construcción, gran parte del comercio”, manifestó el dirigente del Colmed de Punta Arenas.

“No podemos darnos el lujo de seguir manteniendo estos niveles de movilidad, porque los niveles de contagio que tenemos son muy altos y eso implica una seria presión sobre el sistema hospitalario, que va a quedarse en algún minuto sin camas que ofrecer”, agregó.

Gonzalo Sáez también llamó a la ciudadanía a tener autorresponsabilidad, “porque la verdad es que la gente se mueve no obligadamente, también hay gente que se mueve por una percepción errada de riesgo, que tiene la sensación de que esto es algo que le pasa a otros y no a ellos, hasta que no tienen un pariente grave en la UCI o un pariente fallecido”.

“Yo creo que es absolutamente cierto que no existe la suficiente consciencia y la suficiente percepción del riesgo que esto representa. Al ser enfermedades que tienen letalidades en general bajas, eso significa que probablemente el 95% de la población que se infecta lo va a pasar un poco mal, puede que llegue a su casa y tenga algunos dolores musculares o tenga que mantener reposo por un tiempo, pero hay un porcentaje no menor de la población que se va a enfermar gravemente y que va a quedar con secuelas o que va a fallecer, y eso es algo que nos preocupa a todos”, manifestó.

Subsecretario Zúñiga reconoce la compleja situación de Magallanes

El propio subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reconoce que el panorama en la Región de Magallanes es bastante complejo. “Estamos teniendo una tasa de contagio de arriba de 100 por cada 100 mil (habitantes). Es como si acá a nivel nacional tuviésemos 20 mil casos diarios, esa es la magnitud de lo que está sucediendo”, dijo a Radio Cooperativa.

Zúñiga sostuvo que la movilidad “es un gran vector que podría explicar este aumento de casos, pero hay otras razones, como por ejemplo la conexión que hay con Argentina, en donde sabemos que están en situación peak (de contagios). Obviamente podría ser una causa eso, estamos testeando mucho más de lo que hacíamos en la primera ola en abril, eso también explica que tengamos 9 veces más de contagios, pero no 9 veces más de pacientes hospitalizados”.

“El llamado a la ciudadanía es ponernos la mano en el corazón por ellos. El agotamiento del personal es preocupante, nosotros como Ministerio de Salud estamos apoyándolos en todo lo que sea necesario para seguir atendiendo, incluso trasladando desde Puerto Natales, que no lo habíamos hecho nunca”, dijo.

