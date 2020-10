Durante este martes y miércoles, una investigación desarrollada por Carabineros de la sección especializada OS-9 “Araucanía” y la Fiscalía, permitió identificar y detener a 3 sujetos por el delito de Lesiones Graves Gravísimas en contra de un Cabo 2° de Carabineros de la 2ª Comisaría “Temuco”, ocurrido el pasado 28 de agosto en el marco de una marcha mapuche no autorizada.

Las detenciones, se produjeron tras un trabajo profesional de Carabineros y la Fiscalía que se extendió por un mes y que contempló distintas diligencias, entre estas, análisis audiovisuales y la declaración de testigos presenciales.

Los hechos, ocurrieron en agosto pasado en Temuco en la intersección de las calles Balmaceda y General Carrera, cuando una violenta turba atacó con objetos contundentes y golpes de pies y puño al carabinero provocándole lesiones gravísimas, entre las que se cuenta una triple fractura de mandíbula, fractura de clavícula, distintos cortes en su rostro y contusiones. El funcionario debió ser sometido a cirugía al día siguiente.

En las últimas horas, el trabajo conjunto con el Ministerio Público permitió a Carabineros en cumplimiento de las órdenes emanadas por el Juzgado de Garantía de Temuco, detener a las individuos en las comunas de Nueva Imperial, Loncoche y el sector de Labranza en la capital regional. En los operativos, se incautaron distintas evidencias que fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

¿El INDH y la prensa pedirán que les apliquen todo el rigor de la ley?

¿Han escuchado o han leído algo al respecto?

¿Se ha hecho tanto escándalo como se hizo con el caso del Río Mapocho?

Así es como nos están manipulando. Y lo peor es que la juventud les cree.

Y las víctimas, como el carabinero Zamora, terminan transformándose en victimarios y les hacen pagar las penas del infierno.

Si la imagen de este carabinero agredido brutal y cobardemente no te conmueve, si esta imagen no te repugna , si esta imagen no te violenta . Quiere decir que Chile ya está liquidado, rendido y entregado a la subversión.!!!

