La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo en una entrevista radial que el aumento del precio del cobre y el retiro del 10% influyeron “de manera muy importante” en las menos negativas proyecciones económicas para este y el próximo año.

Pero sobre un segundo retiro del 10%, ve que no es recomendable: “Tenemos un poco de duda, porque en realidad el primer retiro también tuvo mucho que ver con que no había suficientes medidas en marcha, y por lo tanto, se vio como una posibilidad de apuntalar el ingreso”. En ese sentido, dijo que “puede no ser muy positivo tanto para el ahorro como para los propios fondos de pensiones”.