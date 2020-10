Mauricio Pinilla habló en conferencia de prensa en Coquimbo Unido en la antesala de la visita que tendrá el elenco pirata enfrentando a Colo Colo, escuadra que llegará a la cuarta región con Gustavo Quinteros como su flamante nuevo entrenador.

El ex atacante de Universidad de Chile regresa de una lesión ante los albos, un rival más que especial considerando su pasado en el equipo laico y al que ya le se supo convertir con ambas camisetas.

“Para mí siempre va a ser un clásico, nunca lo he escondido. Es de los partidos más lindos. No es fácil jugar contra Colo Colo, aunque venga en un momento complejo, no recibe muchos goles. Vienen en un momento psicológico no muy positivo”, afirmó Pinilla.

En ese sentido y analizando el presente albo sostuvo que “hoy dicen todos que un resultado negativo deja más en el fondo a Colo Colo, pero a nosotros nos preocupa salir de lo más bajo de la tabla, en beneficio nuestro”.

