El 8 de abril, Francisco Álvarez Román, seremi de Salud de la V Región, firmó una inédita resolución: “Por los requerimientos de mayor dotación de agua para uso de la comunidad en condición de brote mundial del virus denominado Covid-19, a contar de la fecha de la presente Resolución, el volumen de agua a distribuir para el consumo diario por persona, no podrá ser inferior a 100 litros”, dice el documento.

100 litros es el mínimo de agua al que debe acceder una persona al día para su consumo e higiene, según estima la Organización Mundial para la Salud (OMS). Esto se ha vuelto aún más relevante en esta época de pandemia del coronavirus. El mismo organismo estima que alrededor de 3 mil millones de personas carecen de acceso a instalaciones básicas de lavado de manos.

La resolución causó sorpresa en la Provincia de Petorca, devastada por la sequía desde hace años. Por la escasez hídrica decretada por la Dirección General de Aguas, los municipios de Petorca, La Ligua y Cabildo reparten un promedio de 50 litros de agua al día por persona a través de camiones aljibes a los distintos comités de Agua Potable Rural (APR) que viven en la zona. Desde que empezó la crisis sanitaria se sumó la Gobernación de Petorca, financiando camiones para que repartan la misma cantidad a más de 6 mil personas. Por eso, desde los distintos organismos estaban expectantes de ver cómo se concretaría el aumento a 100 litros, el doble.

Verónica Vilches, presidenta del APR de San José de Cabildo, también se enteró de la resolución, pero no la creyó. “Las autoridades siempre hablan, pero no pasa nada. El papel puede decir eso, pero la realidad no es así. Si estuvieran comprometidos con los campesinos, nos hubiesen dicho que el camión traería más agua y no es así, porque acá el kilo de paltas es más importante que una persona”, afirma.

Plantación de paltas en la provincia de Petorca. FOTO: AGENCIAUNO

No duró mucho la resolución del Seremi. Un nuevo dictamen, publicado el 16 de abril y firmado por el mismo Francisco Álvarez, dejó sin efecto el documento que elevaba el mínimo de litros de agua a repartir, sin argumentar el porqué de la nueva decisión (ver aquí el dictamen).

Los 100 litros mínimos por persona que estima la OMS están lejos de lo que día a día reciben en el APR de San José. Son mil personas y 172 casas las que están inscritas en la comunidad. Todos los días, un camión aljibe dispuesto por el municipio les entrega un promedio de 20 litros de agua por persona. En el país hay un total de 1.876 APR, que agrupan a más de 1 millón 700 mil personas que dependen de este tipo de sistema para tomar agua, ducharse, lavar los platos, cocinar, tirar la cadena y lavarse las manos.

Verónica Vilches cuenta que muchos días tienen que elegir: Lavar la ropa, la loza o las verduras. O bañarse por piezas. A veces terminan organizando una “vaca” y comprando agua a un APR vecino.

La Provincia de Petorca tiene hoy nueve contagiados de coronavirus, según el último informe epidemiológico del Minsal: seis en Petorca, dos en la La Ligua y uno en Cabildo.

Desde la gobernación de Petorca, liderada por María Paz Santelices, cuentan que desde el inicio de la crisis sanitaria han estado activos en el abastecimiento extra de transporte y distribución de agua potable a través de camiones aljibe en las tres comunas antes mencionadas.

Consultados respecto al cambio en la resolución de la Seremi de Salud de la V Región, tanto desde la Gobernación como desde el Ministerio de Salud dijeron a Qué Pasa que era la propia autoridad sanitaria quién debía responder por el cambio. Desde ese organismo no dieron respuesta a las consultas hasta el cierre de esta edición, pero el Seremi Francisco Álvarez se refirió al tema esta mañana en un punto de prensa: “Hubo una reevaluación de la resolución, se dejó sin efecto porque es importante comprometer una cantidad de litros de agua que se puedan cumplir. Desde el gobierno se están estableciendo medidas para que personas tengan cantidad de agua suficiente, según estándares de la OMS, que aseguren consumo humano e higiene personal”, dijo.

Desde el Minsal aseguran también que las condiciones de distribución de agua mediante camiones aljibes están establecidas en el decreto N°41 de 2016, donde “se especifica que el volumen de agua distribuida para el consumo diario por persona, no podrá ser inferior a 100 litros, salvo aquellos casos calificados por la Autoridad Sanitaria”. Sin embargo, desde enero de 2019 que se autorizó una repartición menor a los 100 litros, precisamente debido a la escasez hídrica. Además, registros en Mercado Público muestran que, por ejemplo, la Gobernación de Petorca ya despachó varias órdenes de compra para entregar agua a distintos APR por los próximos 3 meses, manteniendo los 50 litros por persona.

Para Matías Asúm director de Greenpeace Chile, organización que inició una campaña respecto al acceso al agua en contexto del coronavirus, el gobierno está “dejando en total desprotección a quienes no les alcanza el agua ni para lavarse las manos”. “Exigimos explicaciones claras al gobierno del porqué se dan la atribución de jugar con las personas, quitándoles lo que les habían entregado. El agua debe ser garantizada para todos y especialmente para quienes, durante el coronavirus, están desprotegidos”, agrega.

Greenpeace y Defensoría Ambiental confirmaron que presentarán un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por todas las familias vulneradas ante la escasez de agua en un contexto de pandemia.

