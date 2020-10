” Tiene una preparación mágica que a nadie le caen mal. Trabajamos el pino casi cuatro horas para que no repita, caiga mal, y la masa es muy delgadita, hace que no sea pesada. Te puedes comer hasta tres empanadas. Bueno, yo soy una chancha… O dos sin ningún problema”, cuenta Yasmín Valdés sobre las empanadas de pino que ofrece en su pyme Donde la Yayita.

La actriz se reinventó con un delivery de empanadas de diversos tipos y kuchenes que ofrece a través de Instagram y WhatsApp y con el cual vendió tres mil empanadas de pino para Fiestas Patrias.

La figura del reality ¿Volverías con tu Ex? que Mega emitió en 2016 y que ahora repite se se contactó con el espacio que Naty Chilet emite en vivo a través de instagram. Allí se refirió a su pyme:

“Mi prima me convence, me dice ‘hagamos esta cuestión. Hay que hacer algo’. Y recurriendo un poco a mi nombre, la ‘Yayita’, la gente todavía me reconoce y lo agradezco muchísimo, es un honor que me reconozcan así a mis 42 años. Salí de Yayita a los 30 y han pasado 18 años.

“Tengo una cantidad de clientes de Instagram, tú te mueres. Llegué a vender, la semana del 18, tres mil empanadas. Me volví loca. Obviamente no las hago sola, no las tres mil, a estas alturas estoy dirigiendo la orquesta. Tengo gente trabajando conmigo. Mi emprendimiento, finalmente, está ayudando a otras personas, he generado trabajo, tengo amigos que están trabajando como delivery. Al final de esto se genera un equipo, una familia de trabajo, estamos llegando a todo Santiago.

“Al principio decía ‘voy a trabajar solo sábado y domingo y cerquita de la casa’. Y después, cuando empiezo a tener pedidos más lejos, más lejos, dije ‘ya, arriesguémonos y vámonos más lejos, cosa de cobrar un poquito más por el delivery’. Y estamos llegando a Puente Alto y hasta Champa. La Florida, Huechuraba, La Dehesa, Ñuñoa, Recoleta, centro, San Bernardo.

/gap