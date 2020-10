A 15 días del plebiscito del 25 de octubre, donde la ciudadanía se pronunciará sobre si quiere una nueva Constitución o mantener la actual, las cifras se comienzan a estrechar según el último sondeo realizado por la empresa Numen, al que accedió en exclusiva El Líbero.

La encuesta digital analizó 16.785 casos efectivos entre el 1 y el 7 de octubre.

Ante la pregunta: “Si el plebiscito fuera este domingo, ¿que votaría?”: un 33,9% se inclina por el Rechazo y un 38,5% por el Apruebo. Mientras que 17,4% dice no saber aún, y un 10,1% no iría a votar.

Al llevar estos números a un escenario proyectado, excluyendo indecisos, el Rechazo llega al 42,1% y el Apruebo marca 57,9%.

Sobre la probabilidad de ir a votar este 25 de octubre, quienes se inclinan por el Apruebo siguen siendo mayoría: un 52% dice que “totalmente” irá a sufragar. Mientras que solo un 23,4% de la opción Rechazo manifiesta esa misma seguridad.

Las opciones sobre el mecanismo para elaborar una nueva Carta Magna también se acercan en las preferencias de los consultados. Un 38,5% prefiere la Convención Constitucional y un 35% por la Convención Mixta. El resto se divide entre que no irá a votar y que no sabe.

Quienes dicen que votarían Rechazo, pero que probablemente no acudirán a las urnas argumentan diferentes razones. Entre las principales señalan: La elección está perdida (35,2%); miedo al Covid (21,1%); no me interesa (21,1%), y miedo por violencia (14,7%).

