El domingo subsiguiente es 18 de octubre y se cumple un año desde el inicio del vandalismo social.

A una semana de la conmemoración de las protestas que sacudieron al país hasta antes de la pandemia, nuevas y violentas manifestaciones se registraron esta tarde, en las que participan decenas de personas, en el sector de Plaza Italia, dando paso, entre gritos y pancartas, a incidentes y cortes de tránsito.

La convocatoria se da, además, cuando se cumple una semana desde el hecho ocurrido en el Puente Pío Nono, cuando un activista de 16 años cayó al lecho del río Mapocho, tras huir der un efectivo de Fuerzas Especiales, que ahora se encuentra en prisión preventiva a raíz de lo acontecido.

Carabineros debió actuar con carros lanza agua para dispersar a los manifestantes, pero éstos se volvían a reunir a los pocos minutos. “En estos momentos se encuentra interrumpido el tránsito vehicular en la calzada norte de Plaza Baquedano en dirección al poniente. Debido a sujetos que ocupan la vía pública. Personal Control de Orden Público en el lugar. Conductores buscar vías alternativas”, informó en su minuto la institución en Twitter.

ALCALDE ALESSANDRI

“La situación que estamos viendo es revivir la pesadilla de octubre y noviembre del año pasado en que los vecinos vieron como su barrio, su entorno, los pequeños restaurantes, hostales que hay en el sector, veían cómo destruían la ciudad, y eso lo estamos reviviendo lamentablemente cuando tenemos un plebiscito en 15 días más (…) ver esta delincuencia pura y dura, donde vemos verdaderos terroristas de la ciudad rompiendo absolutamente todo”.

Así reaccionó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en diálogo con el Canal 24 Horas, tras los disturbios ocurridos la tarde de este viernes en el sector de Plaza Baquedano durante manifestaciones, a nueve de cumplirse un año del estallido social, donde ese sector fue su epicentro, y a una una semana de la caída del menor A.A. al lecho del Río Mapocho, donde la fiscalía acusa al ahora excarabinero Sebastián Zamora por homicidio frustrado.

“Llevamos tres semáforos destruidos, los paraderos del Transantiago que inauguré con la ministra Hutt hace un mes atrás, están sacando los escaños del Parque Forestal que llevan una semana instalados. Nosotros como alcaldía no podemos más. Invertimos $ 3 mil millones que no teníamos en recuperar la ciudad, es realmente decepcionante. Hay un grupo de 200, 300 personas con el afán de destruir la ciudad y destruir la calidad de vida de los vecinos, no entender que esto lo único que hace es polarizar más la sociedad”, expresó Alessandri.

(AP Photo/Esteban Felix)

El edil calificó lo ocurrido hoy como “delincuencia pura y dura”, y recalcó que “frente a esto, la comunicación que yo he dado en un estado de excepción como el que estamos, es ejercer la autoridad, no le tenemos miedo a ejercer la autoridad, porque tenemos que poner orden, porque estoy seguro que somos millones de chilenos y chilenas que queremos paz, queremos conducir un proceso constituyente, queremos que en Chile quepamos todos, pero sin violencia, y tenemos que condenarla y hay sectores políticas que no la han condenado con la fuerza que queremos y el resultado es esto”.

/GAP