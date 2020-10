La Roja trata de olvidar del amargo partido ante Uruguay en el Centenario por Eliminatorias y se prepara para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional. Tras lo ocurrido en el Centenario, saber quién es el árbitro que impartirá justicia el martes adquiere mayor relevancia. En este caso, Darío Herrera, el juez argentino nominado por la Conmebol. Y ojo: tiene más de una polémica al otro lado de la cordillera.

Los hinchas de Boca Juniors son los que más recuerda su nombre, debido a que fue quien decidió suspender el recordado partido ante River Plate en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en 2015 en la Bombonera.

En esa ocasión, cuando el equipo ‘Millonario’ se disponía a salir a la cancha para disputar el segundo tiempo del encuentro que estaba igualado 0-0, los hinchas xeneizes “rociaron” a los jugadores del archirrival con gas pimienta en la manga.

Después de un largo rato, donde Herrera recopiló toda la información necesario para determinar el término del encuentro, que la Conmebol ratificó con triunfo de River por 3-0 y el paso a los cuartos de final.

Suspensión por repetir un penal

Otra polémica ocurrió en Torneo Inicial trasandino del 2013. En un partido entre San Lorenzo y River Plate, Herrera cobró un penal en favor del Ciclón. Julio Buffarini fue el encargo de patear y el arquero “Millonario”, Marcelo Barovero, tapó el remate.

Sin embargo el árbitro, aconsejado por el línea Julio Fernández, hizo repetir el lanzamiento, el que fue convertido por el actual futbolista de Boca. La decisión le costó caro al referí de 35 años, debido a que fue suspendido por AFA.

Críticas del presidente de Racing Club

Otro equipo que no le tiene mucho cariño a Herrera es Racing Club de Avellaneda. Incluso, el presidente de la Academia, Víctor Blanco, apuntó sus dardos al árbitro.

Todo sucedió en el partido ante Boca disputado en el Cilindro. Los locales lo ganaban cómodamente por 2-0, con un gol offside que desató la ira de la banca visitante.

Después, Matías Zaracho se fue expulsado a los 84′ y con el marcador 2-1, lo que para Eduardo Coudet, en ese entonces técnico de Racing, fue una compensación por la serie de malos cobros que había tenido en contra de Boca y fue expulsado.

El “Chacho” se fue de la cancha haciendo gestos y diciéndole a Herrera que tuvo miedo. Finalmente, Sebastián Villa igualaría el marcador a los 87′.

Tras el final del compromiso, ambos equipos, incluido el arquero de la Selección Chilena Gabriel Arias, fueron a reclamar airadamente. “Dos goles en offside. Nos hacen penales y no nos los cobran, contra Independiente, contra Racing… ¡Así no se puede!”, reclamó Barros Schelotto.

Además, el presidente Blanco declaró a La Oral Deportiva que a Herrera se le fue el partido por sus malas decisiones y su falta de autoridad

“Se le complicó un poco a Herrera por las protestas. Se le fue de las manos en el segundo tiempo. Las divididas eran todas para Boca, le faltó autoridad. Debió expulsar a algún jugador de ellos, pero estuvo un poco presionado”, sostuvo.

Por otro lado, acusó al juez de perseguirlos en cada compromiso que los dirigía, recordando un duelo con Boca en la Bombonera. “Nos va mal con Herrera, creo que ganamos un solo partido y llama la atención. En cancha de Boca nos había pasado lo mismo”, expresó.

CASTRILLI, LAPIDARIO

“No me gusta el estilo de Herrera. Es un árbitro que muchas veces debe tomar decisiones dolorosas y las omite. Me parece que habla demasiado. Por ejemplo, tomando a Roberto Tobar me parece la antítesis, a pesar de que Tobar ayer (jueves) omitió dos penales, pero en líneas generales Tobar genera esa confiabilidad, esa previsibilidad, principalmente en el manejo disciplinario”, partió comentando.

“Herrera no, muchas veces recorre el camino de la incoherencia y no juzga de la misma manera situaciones que uno considera que son análogas. Esto de ir, de manejar los tiempos y de administrar las reglas del juego conforme a los tiempos del partido a mí nunca me gustó, no lo acepto, y en muchos juegos dirigidos por Herrera vi esa dificultad de no transitar el camino de la coherencia”, agregó.

“Por eso digo, ojalá Dios quiera que tengan suerte, también me pongo en el lugar de Herrera, esto son los partidos apasionantes por todo lo que hay en juego, por todo lo que significa el entorno del partido, los riesgos, el ambiente tan susceptible, todo esto le da condimento para dirigir este partido. Yo pagaría una fortuna por dirigir este partido”, sentenció

Debut en Eliminatorias

Darío Herrera hará su debut absoluto en Eliminatorias mundialistas y sus asistentes serán Julio Fernández y Cristian Navarro, mientras que Fernando Echenique será el cuarto árbitro. Mauro Vigliano y Fernando Espinoza estarán en el VAR.

