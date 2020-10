Desde el programa que transmite por Instagram el fotógrafo Jordi Castell, la ex chica Mekano y esposa del futbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, reveló detalles inéditos de su matrimonio con el Mago.

La peliaguda conversación inició cuando Aránguiz contó que tuvo una regresión donde ella y Valdivia habrían estado viviendo en el año 1420. Ahí, según dijo, “Jorge me tenía encerrada como que yo era su esclava, no me dejaba salir, y yo me quería escapar y no podía. Pero él me amaba”.

A raíz de la revelación se puso a reflexionar sobre sus propios miedos. Uno de ellos, quizás el más grande, fue que “he perdonado, por qué siempre estoy”. También la llevó a pensar por qué “yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido”.

“Me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola. Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía”, agregó.

La suegra de Aránguiz antes y después del matrimonio con Valdivia

Además de la distancia que habría provocado el trabajo de Valdivia, Aránguiz contó que también tuvo problemas con su suegra, sobre todo al comienzo de la relación con el ídolo de La Roja.

Para Daniela, Jorge “venía de una familia mucho más cerrada, y conmigo cambiaron muchas cosas”, por lo que antes, “la mamá de él me tenía mala“.

“Somos muy amigas ahora, pero antes cuando estábamos recién casados nos llevábamos muy mal. Yo siempre fui muy tajante y dije las cosas que pienso. Mi suegra al principio me tenía mala, me querían cambiar, querían que yo fuera la dueña de casa. Tuve muchas peleas con ella y con Jorge porque no querían que yo saliera en televisión. Jorge me decía, no tienes la necesidad”, contó la ex modelo.

