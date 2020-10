El ex delantero del Arsenal lo reveló en su autobiografía

El futbolista danés Nicklas Bendtner continúa destapando los episodios más íntimos que vivió como profesional durante su extensa carrera, la cual alcanzó su punto más alto durante su paso por el Arsenal de Inglaterra.

Después de revelar que arruinó su carrera por el vicio del juego en una entrevista con The Guardian, ahora decidió contar la relación entre sus colegas y las mujeres, y el por qué deciden involucrarse con prostitutas.

Para argumentar sus palabras el ex internacional con la selección de Dinamarca detalló en su autobiografía “Ambos Lados” una situación por la que pasó y dio ejemplos de compañeros como Wayne Rooney y Kyle Walker.

Bendtner habló del caso de Rooney y de Walker

Es algo “muy común en el fútbol profesional”, explicó Bendtner en citas recogidas por el periódico británico The Sun para referirse al vínculo entre los futbolistas y las prostitutas, poniendo como ejemplo los casos del ex delantero del Manchester United o el defensor del City, quienes se vieron envueltos en distintos problemas: “Ellos simplemente han sido cazados con las manos en la masa y los pantalones bajos. Créeme, todo el mundo en mi industria ha escuchado de alguien que ha pasado por eso, especialmente en Inglaterra, donde es una tradición muy antigua compartir sus historias…”.

Es por eso que el ex jugador de la Juventus contó por qué los futbolistas deciden involucrarse con trabajadoras sexuales y no con “chicas de ciudad o ‘civiles’”.

“Conozco tantas historias sobre extorsión a través de las redes sociales. Estamos hablando de buscadoras de oro en la escena de la vida nocturna, que están dispuestas a todo y luego te toman una foto durmiendo… Con esas fotos como su carta de presentación, pueden exigir cosas para que mantengan su boca cerrada. Y lo hacen”, agregó.

Bendtner explicó por qué los futbolistas mantienen relaciones con prostitutas

“Es menos arriesgado que citarte con chicas mientras estás en la ciudad. Y ya casi no te atreves a realizar el acto con una ‘civil’. No cuando eres un futbolista profesional”, aseguró.

“Una de las chicas con las que estuve volvió y afirmaba estar embarazada. Decía que había un precio si no quería que hiciese algo al respecto. ‘¿Eso qué significa?’, pregunté. ‘Significa que tienes que pagarme un nuevo par de pechos (…). Así que terminé pagando por su visita al cirujano plástico”, confesó.

En su libro también contó otras anécdotas que vivió con mujeres: “Estaba en el apartamento y podía oírla gritar y gritar, pero no salí. No había nada de qué hablar. Estaba enojada porque no quería seguir viéndola”.

“En una tercera noche, una chica revisó mi teléfono mientras dormía. Supongo que se enteró de que hablaba con algunas más además de ella (…) A la mañana siguiente se había ido con mi ropa también. La tiró por la ventana y estaba toda en la calle”, exclamó.

