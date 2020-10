La Cámara de Diputados debate el fondo del libelo contra el exministro de Salud, presentado en su contra por supuestamente “haber colocado en riesgo la vida y salud de la población” y de “ocultamiento de datos y faltas de probidad” durante su manejo de la pandemia.

Abogado Gabriel Zaliasnik, encargado de la defensa del ex ministro Jaime Mañalich:

“Frente a la historia y mal que le pese a los acusadores y a quienes han hecho del manejo de la pandemia una disputa política, el doctor Mañalich será recordado como el médico que enfrentó con coraje una pandemia desconocida resguardando la salud de millones de compatriotas y salvando la vida de miles de chilenos”.

“Es muy difícil de enjuiciar en medio de la incertidumbre y más difícil de enjuiciar en medio de la pandemia, sin retrospectiva, sin perspectiva. Acá hay un tema republicano muy importante, si hoy juzgamos al ministro Mañalich por las decisiones difíciles, duras, de urgencia que hubo que tomar durante esta pandemia, yo me pregunto el día de mañana qué ministro de Salud en este país, porque ser ministro de Salud es distinto (…) un ministro de Salud, es cómo cuestionar, perdón que me lo diga con esta claridad, el comportamiento de un gobierno la noche del tsunami a oscuras. ¿Podía tomar decisiones a oscuras esa noche el gobierno, si no tenía helicópteros, teléfonos, no tenía medios satelitales? ¿Podía? No podía. Acá estamos en la oscuridad ya por seis, siete, ocho meses. Qué estándar se le exige a un ministro de Salud en lo sucesivo. Si se acoge esta acusación Chile no va a poder contar nunca más con un ministro de Salud, solo con burócratas que cumplan formalmente con un criterio y con un checklist de actuaciones, de manera tal que no se resuelvan los problemas, pero tampoco sean juzgados”

