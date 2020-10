El discurso es más o menos el mismo. El Partido Comunista (PC) no se desvincula abiertamente de la violencia desde las manifestaciones de octubre de 2019. Su presidente, Guillermo Teillier, ratificó recientemente su posición: “Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”.

Así aseguró en una entrevista en La Tercera, publicada este lunes, frente al regreso de las protestas a pocos días del plebiscito. “Eso depende de voluntades de millones que salen a las calles. Decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”, agregó el jefe de la colectividad.

Las manifestaciones del 18-O evidenciaron una actitud alejada de los canales de diálogo. El PC no respaldó el acuerdo por la paz social y una nueva Constitución, el 15 de noviembre del año pasado, que entre otros puntos sujetó a los partidos firmantes a “garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.

No se trató de una conducta inesperada. Desde el comienzo de las protestas se inclinaron por rechazar una salida conciliatoria a la crisis y, al contrario, apostaron a un eventual fracaso gubernamental. El Partido Comunista nunca fue discreto en expresar sus intenciones. A pocas horas del estallido, la bancada comunista realizó una declaración pública para apoyar las denominadas “evasiones masivas” convocadas y efectuadas por estudiantes y ciudadanos frente al aumento de la tarifa del Metro de Santiago.

Incluso, un día después del estallido, Teillier pidió al Jefe de Estado, Sebastián Piñera, renunciar y llamar a nuevas elecciones. “El Presidente debe levantar el Estado de Emergencia ahora porque el pueblo ya no le cree. Tengo la impresión de que el pueblo no le tiene miedo, no le tiene miedo a la represión. Y esto puede todavía ser peor entonces“, reseñó La Tercera.

De ahí continuó una serie de, al menos 10 intentos, de hacer fracasar al Gobierno.

Una de las ocasiones fueeron directamente contra el Presidente Sebastián Piñera cuando impulsaron una acusación constituional en su contra. En la ocasión, Teillier señaló: “Nosotros pensamos no solo una acusación contra el ministro Chadwick, sino incluso contra el Presidente de la República. Si lo pide la ciudadanía, nosotros los vamos a hacer. Una acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Estamos trabajando en ello. Estamos preparando jurídicamente el escrito. Necesitamos 10 firmas y como bancada ya tenemos 9, hoy mismo”, aseguró en la ocasión el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier.

El presidente de la colectividad fue más allá, incluso. “Puede que (la acusación) se pierda en el Parlamento, pero no en las calles, porque la gente está reclamando que alguien con poder fiscalizador pida cuentas respecto a la forma de actuar de las autoridades y, en este caso, el Presidente de la República”

En ese entonces, a fines de octubre del año pasado, el diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que “creemos que la única forma en que podemos hacer efectiva la renunciabilidad de un cargo como el Presidente de la República es la acusación constitucional”.

De hecho, en el Informe para la Discusión de un Plan Político del comité central del partido, elaborado en abril del año pasado, se menciona con recurrencia la palabra “fracasar” y apunta a que el Ejecutivo no había logrado cumplir sus promesas de campaña. “Debemos consolidar y transmitir la idea que el Gobierno de Piñera fracasó. Lejos de lo prometido la realidad económica y social de las chilenas y chilenos ha empeorado”, indica el documento que, además, agrega como estrategia “la politización del descontento y la indignación” para ampliar “las expresiones y a los movimientos sociales”.

Un análisis de la empresa ConnectaLabs AI, especialista en la “implementación de soluciones de Inteligencia Artificial”, encontró que, entre el 20 de octubre y 5 de noviembre de 2019, las figuras que emitieron más mensajes contra el gobierno de Piñera y a favor de cambios constitucionales eran el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo.

Con la conmemoración del aniversario del estallido del 18-O, las manifestaciones reaparecieron y, junto a éstas, también se producen algunos conatos de violencia. Nuevamente, ayer, se enfrentaron manifestantes y Carabineros en las cercanías de la Plaza Italia, resultando un paradero quemado y 14 detenidos.

Rechazo transversal

Los comentarios de Teillier fueron rechazados por el Ejecutivo y opositores, a excepción de diputados comunistas. “La violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca, evidencian su desprecio por nuestras instituciones y estado de derecho. Lamento que, a días del Plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”, escribió Jaime Bellolio, ministro vocero de Gobierno, en Twitter.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, pidió al partido político no estimular acciones vandálicas: “El PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia”.

El subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, cuestionó la actitud del dirigente político. “Es lamentable que un parlamentario, más aún, Presidente de un partido, valide la violencia. Se trata de un parlamentario y de un partido que se restaron del acuerdo de noviembre. La suma de estas dos cosas demuestra que validan la violencia y usan instrumentos antidemócraticos para imponerse. Sería interesante saber si el alcalde Jadue piensa igual; y si entonces apoya y promueve la destrucción de la comuna de la que es alcalde”, señala aEl Líbero.

En el PC permanecieron en silencio ante las declaraciones de su timonel. En cambio, desde el Congreso las miradas fueron distintas.

El diputado Pepe Auth, en el podcast electoral realizado por El Líbero para sus subscriptores, consideró que la colectividad está sufriendo una “regresión” a la dictadura: “Me llama la atención y me golpea mucho que un partido con tanta tradición reformista, como el Partido Comunista, y me refiero al período de la democracia previa, entre los 30 y los 70, ellos se pusieron al lado de Salvador Allende para la vía institucional (…) Que ese partido no haga afirmación democrática clara, categórica y que se niegue a condenar la violencia porque condenando la violencia podría estar llamando a condenar la movilización social, como si fueran completamente inseparables, rompe filosóficamente con lo que fue el Partido Comunista en la democracia previa. Creo que el Partido Comunista está sufriendo una regresión a lo que fue en dictadura. Que un partido democrático valide la violencia en un contexto de democracia, donde las cuestiones se resuelven a la hora de las elecciones, me parece gravísimo”.

Antes, en Twitter, recomendó directamente a Teillier “desaconsejar la violencia, aconsejando la manifestación pacífica”. Y aclaró: “No van obligadamente de la mano, aunque algunos en la oposición y el oficialismo así lo crean ¿O crees q en democracia la violencia es legítima y sirve para avanzar?”.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, indicó que “entiendo que Tellier dice que, como se confunde manifestaciones con la violencia, si él dice no a la violencia estaría llamando a no manifestar”. Y añadió: “Precisamente, debemos evitar esa confusión, apoyando las manifestaciones pacíficas y condenando a quienes las distorsionan practicando la violencia”. Otros líderes de la oposición, entre ellos Carlos Maldonado y Felipe Harboe, condenaron los dichos del líder del PC.

El diputado Daniel Núñez (PC) intentó aclarar el asunto, sin mucho éxito: “Lo peor que pueden hacer algunos opositores, es seguirle el amén a la derecha. Al menos lean completa entrevista a Teillier. Esto dice sobre las protestas y la violencia: ‘Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”.

Reportaje de Maolis Castro para El Líbero

/gap