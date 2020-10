Con la 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Tras seis horas de debate, los parlamentarios desestimaron la admisibilidad del documento ingresado hace exactamente un mes atrás al Congreso, libelo donde los diputados acusan al ex titular del Minsal de “infringir gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución”.

En concreto, se rechazó que Jaime Mañalich haya puesto en riesgo la vida y la salud de la población y haya incurrido en el ocultamiento de datos y faltas a la probidad.

El pasado 8 de octubre -por dos votos a favor, dos en contra y una abstención- la comisión revisora de la acusación constitucional rechazó el libelo acusatorio. En esa instancia la abstención fue del IND Pablo Lorenzini, quien repitió su postura en sala, siendo acompañado por Pepe Auth (IND), Loreto Carjajal (PPD), Fernando Meza (PR), Gabriel Silber (DC), Jaime Tohá (PS) y Daniel Verdessi (DC).

Disculpas a alcaldes

Previo a que los diputados rechazaran la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, la defensa del ex ministro de Salud desestimó deducir la cuestión previa del libelo, pasando directamente a la discusión sobre la admisibilidad de la acusación. “Soy una persona acostumbrada a dar la cara. Respeto la acusación constitucional como un organismo de control del accionar del Ejecutivo”, comenzó en su defensa.

Durante su exposición, Mañalich ofreció disculpas a los alcaldes Cathy Barriga (Maipú), Rodolfo Carter (La Florida) y Germán Codina (Puente Alto), diciendo que “una vez más que soy una persona áspera, no trabajo por simpatía, no estoy preocupado por los votos, estoy preocupado por hacer la pega”.

“Quiero ser humilde en este momento para que no quepan dudas. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que haya ocurrido. Pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos quisieron hacer lo mejor por sus representados”, aseguró el ex ministro.

Agregó: “Pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien traté muy duramente en su momento, pienso en el alcalde Carter y Codina, que fueron personas muy activas y vehementes. Y aprovecho de terminar mis palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos aquellas personas”.

Previamente la diputada Marcela Hernando (PR) lideró la acusación, aprovechando la instancia para criticar que el Gobierno mostrara mayor preocupación por salvar la economía.

En una cronología de hechos -desde que se notificó sobre la existencia del virus en China, pasando por su evolución en el mundo, hasta que llegó finalmente a Chile- la parlamentaria justició que las opciones tomadas por la autoridad sanitaria contravinieron a la constitución, lo que finalmente fue desechado en sala.

/gap