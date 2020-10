Después de las inapelables derrotas por 3-1 y 3-0 ante Unión Española y Universidad Católica, Hernán Caputto metió mano en el equipo. Fuera un delantero, adentro un volante y también fuera el lateral derecho y capitán Matías Rodríguez.

La nueva apuesta, con Augusto Barrios en reemplazo del argentino por esa banda y con Walter Montillo portando la jineta, se probó frente a La Serena, donde los azules no se vieron bien, pero a pesar de aquello vencieron por 3-0. La defensa que también componía Fernando de Paul, Luis Casanova, Diego Carrasco y Jean Beausejour, no recibió goles y el DT, satisfecho con la propia puerta en cero, quiso repetir ayer frente a Antofagasta.

“Estaba preparado, sabía que podía reemplazar a Matías porque jugamos en el mismo puesto. Había entrenado muy bien en las semanas anteriores y tenía la confianza del profesor y mis compañeros. Así que me tomé esa responsabilidad de buena forma, sé lo que es estar aquí, la exigencia y la responsabilidad de vestir la camiseta azul es harta, así que me siento preparado para las oportunidades que me toca enfrentar”, había dicho Barrios a mitad de esta semana.

Esta vez, nuevamente con Rodríguez viendo todo desde la banca y con Barrios como marcador por derecha, el resultado fue muy distinto: en el Calvo y Bascuñán los azules cayeron por la cuenta mínima con un pésimo cometido y sumaron su tercera derrota de los últimos cuatro cotejos.

Barrios, quien desde que se enteró que sería titular ante los papayeros recibió permanentemente apoyo y consejos de Rodríguez, ayer no hizo un buen partido contra el elenco puma, aunque como todo el equipo estudiantil.

Fue, eso sí, el que realizó más recuperaciones de todos los jugadores de la cancha, con cinco. Cometió también dos de las infracciones del Chuncho, le pusieron amarilla y tuvo un 87% de efectividad en los 30 pases que intentó.

Ahora Caputto deberá decidir si es que para el próximo choque ante Audax Italiano mantiene en el equipo titular al ex zaguero de Antofagasta, quien justo había comenzado a agarrar confianza y sumar minutos luego de incluso haber meditado pedir salir a préstamo por la falta de oportunidades, o bien, si es que vuelve a incluir a Rodríguez, uno que desde que regresó a la U siempre ha jugado desde el arranque.

Sin ir más lejos, durante este 2020, hasta antes de las dos suplencias, Mati había disputado todos los minutos de los 15 partidos en que estuvo disponible (entre Copa Chile, Libertadores y campeonato), marcando un total de cuatro goles y solo se había perdido el primer duelo del torneo por lesión.

