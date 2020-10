Minuto 76, Unión Española ataca por la derecha, Rodrigo González al entrar al área se encuentra con la defensa de Colo Colo. El recién reincorporado al cuadro hispano entrega un pase hacia el medio para Cristián Palacios, el “Chorri” la toca de primera de taco para el Palacios más chico, éste se acomoda y saca un zurdazo rasante desde el semicírculo que se termina colando en el arco de Brayan Cortés, sellando la victoria por 5-3.

En un montoncito celebran los jugadores de camiseta roja, todos encima de la joya de Santa Laura que sonríe con su rostro pegado al pasto. En el último tiempo se ha hablado mucho de él como uno de los candidatos a la Selección Chilena y como una de las figuras prometedoras del torneo, pensar que hace solo seis años este futbolista pensó en dejar el fútbol…Esta es la historia de Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez que conversó en exclusiva con ADN Deportes.

“Marcar un gol en el Monumental frente a un grande como Colo Colo fue algo que yo y cualquier jugador sueña, lo que uno más anhela es hacer que el equipo gane y juegue bien”, comienza relatando el futbolista de 20 años que ya lleva cuatro anotaciones en su carrera, la primera fue el 5 de octubre en 2019 en el empate 1-1 ante Universidad de Concepción, después le marcó a Cobresal, Deportes La Serena y la última es la recién mencionada a los albos.

-Últimamente tu nombre ha sido muy destacado en el fútbol chileno. ¿Cómo evalúas tu momento personal?

-Tengo recién 20 años, me he ido desarrollando muy bien en este último tiempo, estoy con mucha confianza, me lo tomo con tranquilidad, sé que estoy pasando por un muy buen momento, llevo cuatro goles en mi carrera y tengo muchas asistencias. Estoy con muchas ganas de seguir creciendo día a día.

“Carlitos” o “Charly” como lo bautizó Carlos Muñoz en su paso por el elenco hispano, nació el 20 de julio en 2000 en la población José Cardán de Renca. Es hijo de Carlos Palacios, operario de una empresa de aire acondicionado y de Jacqueline Núñez, quien es dueña de casa.

“Ellos son mi mundo, mi vida, mi hermana fue muy importante, cuando mis papás no tenían para darme cosas ella con su trabajo me daba, ella tenía a mi sobrino muy chiquitito, pero si yo quería algo me lo compraba. Estoy muy agradecido, son todo para mí ellos. Me daban muchos consejos, porque acá son todos apasionados por el fútbol, siempre me dieron la libertad para que yo tomara mis propias decisiones”, relata emocionado el futbolista.

-Antes de seguir, ¿Cómo te recibieron en tu casa después del partido que le hiciste a Colo Colo?

-“Ayer estaban todos muy contentos cuando llegué a la casa, había un par de amigos que me estaban esperando también. Fue muy lindo llegar a la casa y verlos a todos juntos, me gusta que estemos todos unidos. Tengo grandes amigos que siempre estuvieron conmigo cuando era pequeña y me gusta que sean parte de mi familia, porque los siento parte de mí también”.

-¿Te marcó de alguna manera crecer en una población?

-“Me marcó por como se dan las cosas en el barrio, no toda la gente sabe lo que uno vivió, acá vivir es muy complicado en todo sentido pero lo supe llevar de buena manera. Siempre traté de esforzarme para darle algo mejor a las personas que venían después de mí, tengo sobrinos muy chicos, ahora voy a ser papá, siempre trato de entrenarme más día a día para darles algo lindo a ellos. Como tú decías hay caminos incorrectos y caminos correctos, por suerte tomé el segundo y estoy feliz con la decisión que tomé”.

Palacios comenzó su carrera en la escuela de fútbol de Recoleta de Chacabuco, se probó en Universidad Católica donde no obtuvo respuesta, interesó en Colo Colo, pero finalmente a los 12 años llegó a la tienda hispana, donde comenzó más de enganche y con el tiempo se fue abriendo más hacia las bandas.

El entrenador de la sub 15 de Unión Española, Jaime Carreño, recordó junto a ADN Deportes cómo era Palacios cuándo recién comenzó su carrera. “Carlos marcaba la diferencia, yo tuve la suerte de encontrarme con él y poder llevármelo a Unión. Carlos es introvertido, es callado, yo me acercaba y le conversaba mucho. Él me ganaba los partidos, le decía que tenía que mejorar el físico porque era lento, pero dejaba solo a los compañeros, yo lo abrazaba, conversaba porque él me salvaba ante los equipos grandes. Siempre llegaba temprano a sus entrenamientos y se frustraba mucho cuando perdía”.

Además, el DT de las juveniles del cuadro hispano manifestó su preocupación ante la posibilidad que salga muy joven al extranjero Palacios. “Es un gran jugador, tengo miedo que se vaya para afuera, tiene que madurar en Chile. Cada jugador que luce un poco se va para afuera. Carlos tiene muchas cosas de Juan Román Riquelme, pero creo que tiene que madurar y seguir jugando acá en Chile. Me da miedo que se vaya muy temprano y se pierda como ha pasado con muchos jugadores. Creo que podría estar en una selección pero a su debido tiempo, creo que va a ser un gran volante que va a tener Chile”.

Finalmente, Carreño confesó que el futbolista de Unión Española tuvo chances de ir al cuadro albo. “Recuerdo que se me acercaron Lucho Pérez, Carlos González y (Eduardo) Gualo Míguez. Ellos me dijeron que querían a Carlos Palacios, pero les dije que no porque yo les había pedido práctica y me habían cerrado las puertas, así que les dije que Carlos se iba conmigo a Unión Española”, aseveró.

/Escrito por Rocío Ayala para ADN