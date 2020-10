“Yo estoy reorgullosa de todo lo que hice”, dice Lucila Vit, refiriéndose en específico a su triunfo en el concurso Miss Reef en 2005.

La figura televisiva y del fitness se comunicó con Almorzando con el Rubio, espacio que Martín Cárcamo emite en vivo por su instagram.

La argentina de 35 años vivió más de una década en Chile hasta que, durante el verano pasado, se trasladó a México junto a su pololo Lucas Passarini, quien firmó por un club local.

Vit se refirió al proceso que significó el cambio de un país a otro y a su relación con Passarini, entre otros temas. Cárcamo también le consultó por el Miss Reef.

El concurso de belleza que llevaba el nombre de una marca de ropa deportiva transandina se hacía tradicionalmente en la playa de Reñaca y, entre los atributos para ganar, se destacaba la figura y en especial la “colita” de las participantes.

En 2018 se suspendió ante las críticas por cosificar a la mujer. Sin embargo, Vit destaca la experiencia que vivió en el certamen y los beneficios que le trajo:

“Fue relindo, me encantó todo. Algunas chicas dicen que no. Yo no. Yo estoy reorgullosa de todo lo que hice. Así como cosificar a la mujer… Yo no lo encuentro así. Era un desfile más jugado. Acá no me conocía nadie, lo disfruté un montón, el año anterior me habían ofrecido y no fui no me acuerdo por qué. Recién estaba llegando.

“Y después conocí un montón de gente, de chicas súper buena onda, el ambiente súper entretenido. Y después, gracias a eso tuve un montón de trabajo y me empezó a ir rebien. Terminé quedándome gracias a eso un poco, porque venía y me iba para Argentina, así todo el tiempo, hasta que dije ‘me quedo en Chile’.

“Pero como experiencia fue increíble, yo la pasé bien y siempre me vinculé a Miss Reef. Estuve después siendo jurado, animando, siempre muy ligada a todo eso”

Martín Cárcamo: “¿Y qué opinas de que se haya acabado el concurso? ¿Qué opinión tienes tú como mujer y participante? Ya se eliminó y no se hace más”

Lucila Vit: “Yo quería que siguiera porque se generaba algo entretenido. Yo creo muchos hombres, sobre todo, esperaban la vuelta del Miss Reef todos los años. Y lamentable… Yo respeto mucho el por qué se dejó de hacer. Pero no creo que se cosificara a la mujer. Aparte que uno, el hecho de ya inscribirse en el concurso se presta para el desfile, lo que se viene después. No es que te obligan a estar ahí.

“El cuerpo femenino, masculino, mostrarlo no tiene nada de malo. Que otras personas lo puedan admirar, tampoco. Como que, en ese sentido, soy súper liberal, respetando siempre a la mujer como tal y al hombre también, respetando a las personas en general. Pero no creo que por eso se le falte el respeto a la mujer, no me parece”

Cárcamo: “Hay muchas personas que pueden estar de acuerdo contigo, otros en desacuerdo”

Vit: “Obvio, es respetable”

Cárcamo: “En ese sentido dijiste que eres súper liberal y que no encuentras que se cosifique a la mujer. Además tú viviste el concurso. ¿Pero por qué crees que se acabó? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué crees, con tu experiencia, que ya no siguió?”

Vit: “Yo creo que por eso, porque hubo mucha gente que lo criticó y lo vio como que se cosificaba a la mujer. Por eso te digo, yo respeto todas las opiniones, pero yo no lo encuentro así. Yo encuentro que era una instancia entretenida. Tampoco es pornografía. Era un desfile y cada vez estaba más cuidado. Me acuerdo las últimas veces que animé que decían ‘por favor no muestren esto, por favor que sea solo un desfile’. Cada vez tenía más restricciones a la hora de mostrar el cuerpo.

“Yo me crié mucho en un ambiente como los desfiles de Roberto Giordano, que era moda pero a la vez las chicas estaban con bikinis súper chiquitos y también era algo súper grande y la gente lo normaliza. Ahora está así, todo más restrictivo y obviamente que respeto todas las opiniones. Y si realmente por algo se terminó también lo respeto. Es solamente mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo.

“Y es lindo admirar un cuerpo, no le veo nada de malo, no le veo el morbo. Así lo veo yo, o soy demasiado inocente… Creo que a veces se van mucho a los extremos”.

