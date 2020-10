El desarrollo de la sexta fecha del campeonato peninsular entregó dos sorpresas mayúsculas ante las derrotas de los más poderosos equipos de la competencia.

En el Coliseo Alfonso Pérez, el equipo ‘blaugrana’ (hoy vestido con una camiseta rosa con vivos negros y medias verdes) sufrió un inesperado tropiezo ante el local Getafe, por 1-0.

Y si fue sorpresiva la caída del equipo del DT neerlandés Ronald Koeman más resultó la derrota del Real Madrid como local ante el ascendido Cádiz, también por 1-0.

Barcelona, que perdió el invicto en el certamen pero aún mantiene dos encuentros pendientes, exhibió un rendimiento opaco y falto de ambición frente a un adversario que mostró sus limitaciones pero terminó ganando con justicia.

Messi, a tono con sus compañeros, mostró un desempeño irregular y casi no tuvo chances para marcar, a excepción de un remate que se estrelló en el poste derecho de Soria en el primer tiempo y otro que salió desviado, en tiempo de descuento, cuando el elenco visitante ya había hecho entrar como revulsivos al brasileño Philippe Coutinho y el juvenil Ansu Fati.

Un penal convertido por Jaime Mata (St. 11m.), luego de una torpe infracción en el área de Frenkie De Jong, le dio la victoria a Getafe, que cortó una racha de 17 encuentros sin poder festejar ante el ‘Barsa’.

El equipo de Koeman debutará el martes ante Ferencvaros de Hungría, en el Camp Nou, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo H de la máxima competencia continental, la denominada Champions League.

Pero horas antes, otro batacazo mayúsculo se había generado en la casa ‘merengue’, en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde Real Madrid no pudo con el ascendido Cádiz, que exhibió al exarquero de Rosario Central, Jeremías Ledesma, como titular y obtuvo el premio mayor.

El hondureño Antony ‘Choco’ Lozano (Pt. 16m.) se quedó con la gloria del equipo andaluz, que es una de las revelaciones del torneo y ocupa provisoriamente la punta, con 10 unidades.

Por si fuera poco, el técnico francés Zinedine Zidane sufrió un inesperado contratiempo con la lesión de su capitán Sergio Ramos, quien se retiró con un fuerte traumatismo en una de sus rodillas y quedó en duda para integrar el once principal el miércoles venidero, en el estreno de Champions League ante Shakhtar Donetsk, de Ucrania, por la zona B.

Barcelona y Real Madrid, que se enfrentarán en el clásico del fútbol español el próximo sábado a las 11.00 de Argentina por la séptima jornada, perdieron en simultáneo en una misma fecha, después de poco más de cinco años.

El 4 de enero de 2015, Barcelona perdía con Real Sociedad por 1-0 en San Sebastián, mientras que Real Madrid sucumbía ante Valencia (1-2), también en condición de visitante, según consignó ‘Marca’.

En otro partido de la jornada, Atlético de Madrid, el equipo del DT Diego ‘Cholo’ Simeone, sacó renta máxima de la caída de los otros dos grandes, con una victoria 2-0 sobre Celta, en Vigo. El uruguayo Luis Suárez (ex Barcelona) y el belga Yannick Ferreira Carrasco marcaron la ventaja en favor del ‘Aleti’, que contó con el concurso del ex San Lorenzo, Angel Correa.

Por su lado, Granada, que también es puntero con 10 unidades, le ganó por 1-0 a Sevilla, con anotación del venezolano Yangel Herrera (St. 37m.).

En Sevilla, que reúne 7 unidades, entraron en el segundo período el neuquino Marcos Acuña (ex Ferro y Racing), el bonaerense Lucas Ocampos (ex River) y el cordobés Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).

Mañana jugarán: Eibar-Osasuna (7.00 hora argentina), Athletic Bilbao-Levante (9.00), Villarreal-Valencia (11.00), Alavés-Elche (13.30), Huesca-Real Valladolid (13.30) y Betis-Real Sociedad (16.00).

Posiciones: Real Madrid, Getafe, Granada y Cádiz 10 puntos; Betis 9; Atlético Madrid, Real Sociedad y Villarreal 8; Barcelona, Sevilla y Valencia 7; Osasuna 6; Celta 5; Eibar, Huesca, Elche y Alavés 4; Levante y Athletic Bilbao 3; Valladolid 2

Con gol del venezolano, Yangel Herrera, el Granada se impuso 1-0 ante el Sevilla

Suarez vuelve a ser decisivo en la victoria del “Aleti” y ya suma tres goles de rojiblanco.

Lozano celebra su gol, y Courtuois, cabeza gacha, no lo puede creer.

Messi no tuvo un buen partido, y sus compañeros tampoco

