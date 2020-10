Manuel Pellegrini vuelve a sufrir al VAR. Lo sufrió contra el Real Madrid y lo volvió a sufrir hoy frente a la Real Sociedad. El Betis perdió por 0-3 en el Benito Villamarín viendo cómo sus posibilidades de ser líder de la liga española fueron suprimidas desde la cabina del videoarbitraje.

Dos situaciones inexplicables que le costaron la derrota al Betis, pese a que el cuadro del Ingeniero no desplegó su mejor juego. Ambos equipos se jugaban la primera posición de La Liga y eso se notó en la actitud desplegada sobre la cancha: intensidad, ataque y gran ritmo.

La Real Sociedad comenzó siendo ligeramente superior. El exequipo de Claudio Bravo, quien volvió a la titularidad tras una lesión, se plantó mejor en el campo sevillano y golpeó primero gracias a un exquisito centro de Mikel Oyarzabal que con potencia mandó a guardar Portu a los 43′. La ventaja parcial del equipo vasco era merecida.

Todo cambió en el complemento. El Ingeniero Pellegrini mandó a sus dirigidos al ataque en busca del empate, marcador que encontraron rápidamente a los 47′ gracias a un cabezazo de Sanabria en el centro del área. Sin embargo, el VAR anuló la conquista ya que consideró que el hombro del jugador verdiblanco estaba ligeramente adelantado. Lo insólito es que no solo al ojo humano, sino también al análisis computacional, el delantero paraguayo parecía en posición habilitada.

La tragedia para Pellegrini no acabó ahí. A los 63′ el mismo Sanabria sufrió un agarrón dentro del área que no le dejó completar de buena manera una chilena. La evidencia de la falta estaba a plena luz del día: la camiseta estaba totalmente rajada por un costado. El VAR le avisó a Javier Estrada Fernández de un posible penal, pero el árbitro, incluso tras ver las imágenes en el televisor, desestimó el cobró y señaló infracción en ataque. El chileno no lo podía creer.

Con el Betis anímicamente en el suelo, los vascos aprovecharon el bajón del rival para sellar el partido. A los 74′ Oyarzabal marcó el 2-0 de penal, mientras que a los 88′ Januzaj cerró el partido con un potente disparo desde la izquierda, imposible para Bravo.

La Real lidera junto al Villarreal con 11 puntos, mientras que el Betis se queda en la séptima posición, con nueve unidades. En la próxima fecha los béticos chocarán con el Atlético de Madrid.

