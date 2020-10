View this post on Instagram

Quien podría haber pensado que en plena pandemia yo iba a tomar la decisión de subirme a un avión e ir a votar en el plebiscito, pero lo haré porque estoy convencido que en Chile nos estamos jugando nuestro futuro. Espero que el Domingo 25 no sea una jornada de triunfadores y vencidos. Si gana el RECHAZO como yo quiero, porque creo que es lo mas conveniente, esa noche no debemos ir a celebrar a la Plaza Italia y lo que procede es al día siguiente ponerse a trabajar en las reformas que se requieren, sin tener que crear costosas convenciones constitucionales que demorarán años en procesos que no garantizan llegar a acuerdos que produzcan los beneficios que nuestros compatriotas reclaman y merecen. Lo peor de todo es que con toda esa espera, con tanta gastadera de plata, serán los mismos políticos de siempre quienes redactarán quien sabe que cresta.