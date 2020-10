Chicas Bond que hicieron historia en la pantalla, con “licencia para matar”

A pesar de que James Bond es un personaje masculino, la presencia de las mujeres también es importante es sus diferentes misiones y, para muchas actrices, es un honor formar parte del selecto grupo de las llamadas chicas Bond, a quienes te presentamos a continuación.

James Bond: 10 chicas Bond

Honey Ryder (Ursula Andress) en Dr. No

Honey Ryder fue la primera chica Bond de la historia y formó parte del elenco de Dr. No, aunque otras dos actrices aparecen en esta historia ella es la primera en verse a cuadro.

Fue interpretada por Ursula Andress, una actriz suiza que ha participado en películas y programas de televisión producidos en Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Actualmente tiene 84 años.

Miss Taro (Zena Marshall) en Dr. No

Fue una de las primeras chicas Bond en la historia, ya que participó en Dr. No, la primera película de la saga del agente secreto. Interpretó a una espía encubierta que trabajaba como secretaria.

May Day (Grace Jones) en A View To a Kill

Entre las muchas cosas increíbles que Grace Jones ha hecho en su carrera es participar en la película A View To a Kill, por su título en inglés, en la que interpretó May Day, la amante de Zorin —el enemigo de Bond en esta entrega—.

Ambos tienen una persecución en la cima de la Torre Eiffel.

Andrea Anders (Maud Adams) en The Man With The Golden Gun y Octopussy

La actriz sueca Maud Adams ha sido la única chica Bond que ha aparecido en tres películas de la saga. Estas fueron The Man With The Golden Gun (1974), Octopussy (1983) y A View To a Kill (1985), aunque en esta última solamente participó como extra a petición de Roger Moore.

Domino Petachi (Kim Basinger) en Never Say Never Again

En Nunca digas nunca jamás, por su título en español, Kim Basinger apareció en la pantalla junto a Sean Connery en el papel de James Bond.

Giacinta Jinx Johnson (Halle Berry) en Die Another Day

Nadie podrá olvidar nunca lo bien que se veía Halle Berry como chica Bond, el bikini naranja que vistió en varias de sus escenas se volvió legendario.

Su participación en esta película la convirtió en la primera chica Bond de origen afroamericano.

Estrella (Stephanie Sigman) en Spectre

Entre las muchas aventuras del agente 007 está la que vivió en la Ciudad de México durante un desfile de Día de Muertos, la mujer que lo acompañó durante este momento fue la actriz mexicana Stephanie Sigman.

Vesper Lynd (Eva Green) en Casino Royale

En Casino Royale, el personaje de Vesper Lynd es la representante del Tesoro Británico. La actriz francesa Eva Green interpreta a este personaje al que, anteriormente, Ursula Andress dio vida.

Dr. Christmas Jones (Denise Richards) en The World Is Not Enough

En El Mundo No Basta, por su título en español, Denise Richards interpreta a la física nuclear Christmas. La modelo y actriz estadounidense se convirtió en una chica Bond en 1999.

Lucia Sciarra (Monica Bellucci) en Spectre

Si de mujeres hermosas se trata Monica Bellucci no podía quedar fuera de esta lista. La actriz italiana fue invitada a participar como parte del elenco de Spectre cuando tenía 50 años, por lo que hasta el momento es la chica Bond de mayor edad.

