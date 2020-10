Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile conversó con “Los Tenores” para hablar del cuadro universitario y su complicado momento en el torneo nacional.

Sobre el presente de los azules, el técnico aseguró que los problemas en ofensiva han repercutido en los resultados. “Quiero ser autocrítico. El juego que se ha mostrado en los últimos partidos, no me reconforta para nada. Lógicamente debemos mejorar la jugada-gol. Se han lesionado jugadores muy importantes en ofensiva. Se juntó con perder y creo que por ahí va el tema, debemos mejorar el juego”.

Incluso analizó cuáles han sido los problemas en la ofensiva del equipo. “El equipo se hizo corto, por las lesiones. Necesitamos jugadores de puntas, de más nombres. Siempre están las curvas de rendimiento en un torneo. Hoy se juntaron las lesiones y con algunos rendimientos que esperemos puedan volver a mejorar”.

El técnico aseguró que ha recibido respaldo desde el lado dirigiencial. “Yo creo que me lo han manifestado. He podido desarrollarme como quiero como entrenador. Sobre la seguridad que pueda tener en el cargo, yo creo que todos somos evaluados día a día, torneo a torneo, son cosas del fútbol”.

Incluso analizó como ha cambiado el presente del equipo desde que asumió el desafío. “Yo podría hablar de lo que siento con lo que cambio en el pensamiento negativo del 2019 al 2020. Uno recibió a un equipo con muchos problemas y asumí ese desafío. Hoy está en la parte alta de la tabla. Comparto el análisis que han hecho varios. Probablemente hay cosas que la gente no ve. Uno quiere más siempre y que las evaluaciones sean en un tiempo determinado. Se han logrado objetivos en el corto plazo”.

El exentrenador de la sub17 aseguró que espera ser evaluado al término de su contrato. “Yo tengo contrato hasta el 31 de enero y no tengo ninguna cláusula de rescisión. Me lo han manifestado todo este tiempo. La cercanía con los directores deportivos es día a día. Todos somos evaluados. Nosotros siempre estamos buscando lo mejor para Universidad de Chile, a veces son bien intencionados y a veces no tanto. Es parte del folclor del fútbol”.

Caputto recalcó que pese a las presiones de los resultados, sigue creyendo en tener las capacidades para conseguir buenos resultados con los azules. “Jugué 4 años en este club. Estando acá y en el momento que llegué a cómo estamos hoy, los comentarios deben tener un fundamento y claridad, uno siempre quiere ser evaluado al final del contrato. En el momento que me tocó asumir, que fue difícil, siento que tengo las capacidades para afrontarlo. Siempre digo que en los momentos buenos y malos uno quiere tener el apoyo”.

Por las manifestaciones sociales, Caputto confesó que “creo en la libertad de expresión. Se cumplió un año de un día histórico. Creo en la no violencia y sí en todo lo que sea manifestarse lo más pacíficamente posible“.

