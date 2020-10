Un país más pobre, corrupto y menos libre es el que le depara a Chile si cambia su Constitución, de acuerdo al juicio que hace Mary O’Grady, periodista estadounidense, en su columna “La Misión Suicida de Chile”, publicada hoy en The Wall Street Journal.

Se trata del más reciente acercamiento del diario económico a la situación política nacional, que sigue desde el estallido social con el reportaje del 27 de octubre del año pasado “Protestas en Chile reclaman cambio a la desigualdad y estremecen al gobierno”.

La situación interna del país ha llamado la atención de varios medios internacionales además del WSJ, entre ellos Reuters y Bloomberg.

En tanto, esta no es la primera ocasión que O’Grady aborda lo que ocurre en el país. En 2014 publicó “El milagro chileno en reversa”, donde escribió: “bienvenidos al Chile de Bachelet, en el que la libertad es un problema porque perturba el mundo feliz de igualdad de los socialistas”. En 2017 publicó “Fuego y Terrorismo en Chile” en la que hace otra aguda crítica a la entonces mandataria en el marco de los incendios forestales.

Igual de polémica es en la columna de hoy, que presentamos a continuación de manera íntegra.

Misión suicida de Chile

Es probable que una nueva constitución haga al país más pobre, más corrupto y menos libre.

Una sociedad libre nunca corre más riesgo que cuando las expectativas aumentan más rápido que los resultados. De todos los esfuerzos para explicar por qué Chile está en la cúspide del suicidio político y económico colectivo, esta obviedad tiene más sentido.

El 25 de octubre, los chilenos votarán si el país necesita una nueva constitución. Las encuestas indican que el voto por el “sí” prevalecerá incluso cuando el proceso de reescribir la ley más alta del país se perfila como un desastre.

Una nueva constitución es probable que ponga en riesgo el modelo de capitalismo democrático que llevó a la pobreza chilena a continuación al 10% en 2018, de casi 70% en 1990. Chile también tuvo la mayor movilidad social en 2018 en un estudio de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico de 16 países miembros. Es difícil entender por qué existe un respaldo popular para hacer estallar un sistema que ha tenido tanto éxito.

Una pista es la lentitud económica que provocó la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-18) con impuestos más altos y una fuerte regulación. El presidente de centroderecha Sebastián Piñera no ha podido cambiar las cosas. Sin embargo, el bajo crecimiento por sí solo no explica este paso radical.

Sin duda, fuertes dosis de adoctrinamiento marxista en las universidades chilenas y la “igualdad” de ingresos de los intelectuales y los medios de comunicación han inclinado al país hacia la izquierda.

Pero Alexis de Tocqueville señaló algo en “Democracy in America”, cuando escribió que “el odio que los hombres sienten por los privilegios aumenta en la medida en que los privilegios se vuelven cada vez menos considerables, de modo que las pasiones democráticas parecen arder más ferozmente cuando tienen menos combustible. . . . Cuando todas las condiciones son desiguales, ninguna desigualdad es tan grande como para ofender la vista, mientras que la más mínima diferencia es odiosa en medio de la uniformidad general “.

Esto suena cierto en Chile, donde, a medida que la población ha mejorado, aunque dañada por el estancamiento económico provocado por la Sra. Bachelet, también se ha enojado más. Los sentimientos de bienestar y seguridad se han desvanecido mientras el bosque político se ha amontonado con la yesca seca del idealismo colectivista.

Muchos chilenos parecen creer que una nueva constitución arreglará las cosas, al estilo de la Venezuela de Hugo Chávez de principios de la década de 2000. La analogía no es perfecta pero, como observó Mark Twain sobre la historia, rima.

La extrema izquierda justifica su demanda de una nueva constitución señalando al general Augusto Pinochet, quien gobernó el país como un dictador en 1980 cuando se adoptó la constitución actual. Sin embargo, esa constitución estableció un proceso para el retorno de la democracia a partir de 1988. Pinochet entregó el poder pacíficamente en 1990.

Una serie de gobiernos de centro izquierda elegidos democráticamente hasta 2010 enmendaron la constitución para profundizar la democracia al tiempo que protegían la propiedad privada y la independencia del banco central. Sin embargo, los militantes han convencido a los chilenos de que la fuente de su descontento es el documento original.

Los partidarios del referéndum dicen que es un proceso “democrático”. Ciertamente es mayoritario. Pero los chilenos seguramente se sentirán decepcionados si el objetivo es un nivel de vida más alto y mayores oportunidades. La nación tendrá suerte si termina el ejercicio a la par del empobrecido estado benefactor argentino.

Es una buena apuesta que la nueva constitución tratará de satisfacer el clamor populista por la justicia social aumentando el poder monopolista del estado para redistribuir la riqueza. A menos que los chilenos demuestren ser excepcionales en su capacidad para evitar esta tentación, espere un documento que se lea como una letanía de aspiraciones inalcanzables.

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, apenas un hombre de derecha, advierte sobre el problema en sus memorias de 2006, “El presidente accidental de Brasil”. Cuando su país salió de la dictadura en 1987 y su Congreso se preparaba para redactar una nueva constitución, Cardoso fue puesto a cargo de la redacción de reglas. Esto le dio un asiento de primera fila a medida que se desarrollaba el proceso. “Todos los grupos de interés brasileños imaginables surgieron con demandas… No importa cuán ridícula sea la solicitud, el Congreso nunca pudo rechazarla”.

Cardoso calificó los privilegios consagrados en la versión final de “absurdos” y no solo porque Brasil era demasiado pobre para cumplirlos. También estaba “tratando de crear un estado de bienestar” en el “momento de la historia en el que los estados de bienestar de Europa estaban colapsando”.

En Chile, tanto la izquierda como la derecha esperan tener minorías de bloqueo en la convención, y se supone que esto moderará el resultado. Sin embargo, a menos que la versión final también requiera la aprobación de dos tercios de la convención, un punto aún no acordado, existe una alta probabilidad de que la nueva constitución sea un desastre incoherente.

Las cosas se pondrán aún más difíciles si no se llega a un acuerdo. Después de todo, la izquierda ganó este referéndum después de que Piñera no pudo contener su violento ataque de quema y saqueo desatado hace un año en la nación. Por lo tanto, no es tanto un ejercicio de civismo como una rendición a los terroristas de izquierda que es poco probable que retrocedan porque pierden en política.

