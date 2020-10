“Una cosa es la represión de una manifestación y otra cosa es lo que estamos viendo. Acá no puede haber nadie que justifique algo así. No puede haber nadie que trate de darle una vuelta a un ataque así a las iglesias, a esta comisaría (en Puente Alto) y las que han sido atacadas. Yo creo que de todos los sectores debe haber una condena rápida, irrestricta, desde todos los sectores de Chile, políticos, sociales”.

Estas fueron parte de las palabras de Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana.

El matinal de Chilevisión partió informando sobre la violencia que se generó durante la tarde y noche de ayer al cumplirse un año del estallido social. Se habló de la quema de la Parroquia de la Asunción y de la 20 Comisaría de Puente Alto, entre otros actos vandálicos.

A las 9 AM Contigo en la Mañana realizó un contacto con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y fue en ese contexto que los coanimadores del programa realizaron reflexiones como las siguientes:

Julio César Rodríguez: “Esto de acá no tiene nada que ver con una manifestación. Este ataque a la comisaría no tiene nada que ver con el Apruebo, el Rechazo, la Constitución, las demandas de la gente. Son un tropel de criminales que lo único que quieren es romper las cosas de manera irracional. Y de pronto esa condena, le tienen tanto miedo a su sector o decir algo, de repente uno ve que hay medias tintas.

“Otra cosa es que nos sentemos a conversar y tratemos de explicar este fenómeno, que a mí me interesaría mucho dar en la televisión, pero quizás no es el programa ni el horario. Pero de repente uno ve cosas y dice ‘quiero explicármela, quiero saber qué pasa aquí’”

Monserrat Álvarez: “También hay que tratar de explicar quiénes son. Porque también se dice, por un lado, que no es Chile. Los que marchan son los que lo hacen pacíficamente. Ese es Chile. La gente que va a ir a votar pacíficamente el fin de semana, ese es Chile. Pero también esto es Chile. Es curioso lo de Puente Alto.

“Hay una perplejidad de la clase política, de los liderazgos frente a este fenómeno de violencia, porque es de violencia juvenil y es principalmente masculina, según las imágenes. Y nuestra generación, poniéndome en la misma generación que usted, alcalde, y los líderes políticos, los líderes sociales, no sabemos y no saben cómo explicársela y cómo abordarla.

“Parece ser algo que, en su complejidad, supera cualquier posibilidad de planificación política, pública, solución”

Rodríguez: “Es importante ir separando y tener la madurez. Porque a veces uno dice ‘los políticos siempre sacan un rédito a cualquier cosa’. Pero también los ciudadanos están sacando rédito de cualquier cosa. El que hace algo dice ‘mira, los del Rechazo son todos así’, y otros ‘mira, estos que están saqueando son del Apruebo’. Lo que antes uno decía ‘chuta, la clase política, todos le quieren sacar un dividendo para su lado’ ahora lo están haciendo los ciudadanos.

“Pienso desde acá humildemente, una opinión pequeña, que debemos ser suficientemente maduros para ir despejando las cosas, lo que es legítimo y lo que no es legítimo. La protesta social, que es legítima, separarla de esto que es criminal y hay que condenarlo de todas formas y hay que ser firme con estas cosas.

“Entiendo a qué ibas tú, porque yo tampoco entiendo por qué a veces son tan rudas las policías en las manifestaciones y no son rudos acá donde sí tienen que ser rudos. Cuidar una comisaría cuando se está siendo atacado, uno siente y dice chuta, por qué no tienen ahí más posibilidades o no tienen más herramientas para cuidar su comisaría, porque están siendo atacados por un grupo que no tiene que ver con nada, un grupo de tipos que ni siquiera van a ir a votar. Y con la manifestación nada que ver.

“Uno dice chuta, ¿no es posible focalizar?, poner en un marco teórico y decir ¿sabes qué? Nosotros vamos a actuar así en las protestas. Y ojalá no vamos a ir, pero si alguien va a una comisaría, si alguien va a atacar un Metro, ahí vamos a estar nosotros con rudeza. Y la gente lo va a entender, ¿porque cómo van a justificar a estas personas?”

Álvarez: “El día de ayer, en la marcha propiamente tal, en la Plaza Italia, la estrategia de Carabineros fue estar lejos. Y eso, en la evaluación, fue exitoso porque finalmente la presencia de Carabineros en marchas masivas o familiares era una provocación para muchos. Entonces ahí hay una estrategia donde uno dice ‘ahí están focalizando mejor’.

“Pero por otro lado uno dice por qué está situación y vulnerabilidad en que se deja una comisaría”.

/gap