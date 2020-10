Google Maps quiere convertirse en una aplicación con muchas más funciones que un sencillo explorador de mapas. Por eso, durante cada actualización busca llevarle al usuario, funciones que logren tener cierta utilidad, más allá de las que ya tenía, como encontrar direcciones y las rutas más expeditas.

Una de las nuevas características que tendrá la plataforma consiste en identificar que tan ocupado se encuentra un lugar que consulte el usuario, así lo dio a conocer la compañía estadounidense. La actualización sería ideal para el contexto de desconfinamiento y post pandemia.

En el evento Search On, la compañía destacó algunas de las características más recientes de la Búsqueda de Google y productos relacionados como Asistente y Google Maps. Durante el evento, Prabhakar Raghavan, jefe de Búsqueda y Asistente de Google, compartió que los indicadores de ocupación pronto serían visibles directamente en el mapa.

Google Maps ideal para el mundo post covid 19

Tomando en cuenta el factor del distanciamiento social, la nueva función tendría mucha más utilidad entre los usuarios que buscarían espacios donde no se encuentren muchas personas reunidas y así evitar el riesgo de contagio del coronavirus en multitudes y eventos multitudinarios.

Está función ya tiene una versión con resultados moderados, debido a que para utilizarlo es necesario que el usuario haga clic en la lista de una ubicación en particular en Google Maps y encontrar el indicador de ocupación. Sin embargo, en esta nueva actualización se puede ver en una demostración simulada, como ahora Google Maps pondrá indicadores como “Busier de lo habitual”, más ocupado de lo habitual, en español y “As busy as it gets”, tan lleno como puede ser, en español, bajo los nombres de ubicación que busques en la aplicación.

Así que muy pronto tendremos esta nueva función en nuestros teléfonos.