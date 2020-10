2020 ha sido un año difícil para todo el mundo. Y eso lo saben bien las empresas chilenas de todos los tamaños. Las más grandes, por ejemplo, han perdido unos US$ 20.600 millones en capitalización bursátil en lo que va de este año. Enel es hoy por hoy la firma más valiosa del IPSA con un market cap de más de US$ 10.262 millones. Sin embargo, en este ejercicio de crisis sanitaria, la eléctrica de capitales italianos (la ex Enersis) ha perdido US$ 6.802 millones en patrimonio bursátil. Adicionalmente, dista mucho de los más de US$ 25.000 millones que tenían Falabella y Copec por el año 2010. Cambia, todo cambia.

