Edad: 39 años.

Ocupación: Presentadora de televisión y modelo de «baja costura»..

Programas: “Mekano», «La Granja Vip», «La noche es nuestra», «Viva la pipol», «Casa estudio», entre otros.

Cuarentenario

1. Aparte de alimentos, ¿has comprado algo por internet?

No, de verdad que soy pésima con la tecnología. No sé hacer transferencias.

. ¿A qué hora te levantas?

Casi siempre como a las 8.15 hrs. Y para dormir, depende. Me duermo muy tarde.

3. ¿Qué piensas de la frase “soy más autoridad que usted”?

Viejo ridículo. Me carga la gente prepotente.

4. ¿Con qué famoso te gustaría pasar el encierro?

¡Uy! Tengo uno pero no lo puedo decir.

5. ¿Lo primero que haces al despertar?

Duermo con la Pascuala. Entonces me da besos, nos decimos buenos días.

6. ¿Programa del recuerdo que te gustaría volver a ver en tv?

«Si se la puede, gana”, me encanta. Encuentro que es entretenido, familiar. Los realitys tienen que volver todos, yo hubiera puesto “La Granja Vip”.

7. ¿Permitido depilarse en cuarentena?

Tengo láser, galla. No tengo ningún pelito.

8. ¿Qué planes tienes con el 10% de la AFP?

No tengo ningún plan, necesito plata, ahorrar, pagar colegio, un montón de cosas. No hay para comprarse nada.

9. ¿Filosofía de vida post pandemia?

Yo tengo una desde que partió esto: “hoy es hoy”. Aplica para todo en la vida, amigas, trabajo, etc.

10. ¿Cómo celebraste el 18 de septiembre?

En mi casa o en la de una amiga, con el mismo grupo que nos juntamos siempre. Obviamente, nos juntamos menos. Algo tranquilo, un asadito.

11. ¿lo más aburrido de las videollamadas?

Odio todo lo que sea internet, me carga la tecnología. Yo soy a la antigua, hago filas para pagar todo.

12. ¿Cuánto cambió tu trabajo en la pandemia?

Mucho, yo no sé estar en mi casa, no me gusta. No puedo y no quiero, me carga. Yo prefiero ir al lugar, ver a la gente.

13. ¿Qué opinas de lo que pasó en el Mall Chino?

La verdad es que era lógico, no me sorprende. Hasta yo fui, Jajajá… ¡Pero a la semana! Y no me pude estacionar.

14. ¿Qué artista te gustaría que te realizara un concierto a domicilio?

Alejandro Fernández. Todo el rato. Que me venga a cantar. De sólo pensarlo, me emocioné.

15. ¿Alguna muestra de vanidad en el encierro?

Me maquillo todos los días y a veces me acuesto con maquillaje. Me encanta.

Aprueba una farándula entretenida

Los remezones faranduleros acontecidos en agosto le abrieron el apetito a esa pípol que le gustaba desayunar o preparar el almuerzo con las mejores papitas del jet set nacional. Y ni hablar de aquellos que hacían la previa los días viernes con el escándalo de la semana…

Por ello, la idea de un remember de ese tipo motiva también a los rostros de los diversos canales quienes prendieron de una con la idea de volver a comentar los casos más contundentes de la farándula criolla. “Me encantaría que volviera SQP. Ahora tengo muchas más ganas de hacer farándula que antes”, soltó Pamela Díaz.

Eso sí, tiene clarito que el formato al cual estábamos acostumbrados debería dar un giro importante. “Tendría que ser una farándula entretenida, divertida, no tan cruel como era en su tiempo”, sentenció “La Fiera”.

A continuación una secuencia gráfica de la modelo y animadora:

