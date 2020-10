Una lamentable noticia sacude al mundo de la televisión, ya que la histórica voz en off del programa Buenos Días a Todos, Patricio Frez, murió durante la tarde de ayer.

Quien fuera durante largos años uno de los personajes más queridos del matinal de TVN, sufría hace un año cáncer de páncreas. La noticia de su deceso fue confirmada por Radio Portales, donde trabajó últimamente.

La noticia rápidamente causó conmoción entre sus cercanos y seguidores del programa que lo catapultó a la fama, donde desde Paulina Nin, hasta José Miguel Viñuela le dedicaron sentidos mensajes de despedida.

De hecho durante la semana pasada, Frez estuvo presente en el programa Sigamos de Largo de Canal 13, en donde contó las dificultadas contraídas por su enfermedad. Incluso este año tuvo coronavirus, pero había logrado salir airoso.

«Es un cáncer bastante grande, es un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago lo que no me permite hacer ninguna operación ni menos un trasplante. Y la quimioterapia me la suspendieron hace un tiempo porque me estaba afectando el daño hepático que tengo», había indicado en el capítulo del 12 de octubre.

