Notable ejemplo de compañerismo de la izquierda progresista latinoamericana. El llamado secreto -que de secreto ya no tiene nada- de la Alta Comisionada de la ONU al Presidente nominal de Argentina precipitó el apoyo argentino al informe sobre graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Aunque el voto argentino hacia el régimen de Maduro terminó siendo condenatorio, llama la atención que se haya requerido un esfuerzo diplomático especial de la ONU para alinear al gobierno transandino, cuyas simpatías por el mandatario venezolano son públicas y conocidas, aunque no muy apreciadas por una gran mayoría de sensatos argentinos.

En paralelo a estas gestiones oficiosas, se dio a conocer una filtración -poco inteligente- de datos de la inteligencia argentina, producto de un manejo poco listo de una torpe interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Junto con filtrarse los nombres de varias decenas de agentes activos en el exterior (según se supo, aún no sindicalizados) y de numerosos documentos que dan cuenta de convenios secretos con terceros países, se filtró también un breve audio de la reservada conversación entre Bachelet y Alberto. Todo indica que el audio llegó a manos de un grupo de WhatsApp denominado “Grupo de Puebla en Extinción”, donde participa un -cada vez más reducido- grupo de políticos de izquierda progresista, y cuyo administrador es un tal ME-O. Por casualidad, el audio me llegó a través de un grupo de WhatsApp del Rechazo.

Por tratarse de un asunto de interés público, y aprovechando que aún no aprueban la Ley Mordaza -que esa misma izquierda quiere imponer en Chile para silenciar y callar a quienes piensan distinto-, me permito compartir con ustedes -en exclusiva- algunos fragmentos del audio. Lo haré sin editar, por lo que cualquier incoherencia en el diálogo, es de responsabilidad exclusiva de sus autores.

– Michelle Bachelet (MB): “Aló, Presidente. ¿Cómo está? ¿Es segura esta conversación?”

– Alberto Fernández (AF): “Hola Michelle, estoy fenómeno. Sos muy formal, decíme Alberto, como en los viejos tiempos. No te preocupés por la reserva, esta red es tan segura como los bonos argentinos o las estadísticas oficiales de inflación o pobreza. ¿No es así, Presidenta? A mi lado está Cristina, que te quiere saludar”.

– Cristina Kirchner (CFK): “Pero querida Michelle, qué gusto de saludarte. Estaba por casualidad en la oficina de Beto, dándole algunos consejos (léase instrucciones). No te imaginás lo obediente que es”.

– MB: “Presidente, lo llamaba por mi informe sobre los violaciones de lesa humanidad en Venezuela. ME-O me dice que no lo entendió y que lo confundió con el informe del Grupo de Lima”.

– CFK: “Gracias Michelle, veo que conocés bien a Beto; no sabe ni dónde está Lima. Estás hablando con la persona indicada. Contámelo todo que luego yo le explico”.

– AF: “Perdón Michelle, sabés que el Presidente de Argentina soy yo, ¿o no?”

– MB: “En realidad, Cristina, le hablaba al Presidente. No creas que es machismo”.

– CFK: “Entiendo Michelle, pero decíme de qué violaciones de lesa humanidad me hablás, si el gobierno de nuestro compañero Maduro es democrático y respetuoso de los derechos humanos. ¿O creés en todo lo que dicen los imperialistas?”

– AF: “Ah, te referís al informe sobre Venezuela. ¡Que tranquilidad! Pensé que llamabas por mi extraordinario manejo sobre la pandemia en Argentina, que ha cobrado más víctimas que todo Maduro y Chávez juntos. Pero no te preocupés que ya lo tengo casi controlado. Estoy seguro que fue un complot de Macri”.

– MB: “Gracias Presidente, pero efectivamente lo llamo por Venezuela. Sobre el Covid en Argentina, mejor paso”.

– CFK: “Menos mal que a nuestro embajador en Santiago le dio el Covid estando allá, mirá que si le da acá, no sé si sale vivo. Está en edad de riesgo”.

– MB: “¿Seguros que está conversación no está siendo grabada?”

– CFK: “Quedáte tranquila, mirá que a los servicios de inteligencia los controlo yo. Aquí en Argentina todo está bajo mi control. Solo me faltan los medios de comunicación, pero estoy en eso. El nuevo Observatorio Nodio será mi caballo de Troya. Esta vez lo medios no se salvarán”.

– AF: “Siento que vengo a terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina”.

– MB: “¿Y qué sería eso Presidente?”

– AF: “Ni idea, pero suena hermoso o no?”.

– MB: “Bueno, quería pedirles su apoyo en la votación de mi informe en la ONU. Sé que no debe ser fácil para ustedes. Para nadie lo es en realidad. Aclaro que no tengo nada que ver con el informe del Grupo de Lima”.

– AF: “¿Y cómo está Lima? Me dicen que ahí se come el mejor suspiro limeño del mundo. ¿Es verdad que el pisco es peruano? Siempre pensé que era chileno”.

– CFK: “Por Dios, Beto, dejáte de hablar pavadas. Te lo ruego. Michelle, feliz de apoyar tu informe. Contá conmigo. Para esos estamos los amigos. Néstor jamás te hubiera dado la espalda. Aunque seamos cada vez menos, el Grupo de Puebla vivirá para siempre. ¡Muera el Grupo de Lima! Beto, llamá a Solá”.

– AF: “Canciller, vení al despacho presidencial. No seas gracioso, Felipe. Me refería al mío, no al de Cristina”.

– MB: “Muchas gracias Presidente”.

– AF: “Michelle, verás que trabajo para lograr una salida pacífica y democrática decidida por los venezolanos”.

– MB: “Presidente, me parece muy bien pero si me permite un consejo: mejor trabaje para frenar la salida de argentinos y empresas extranjeras de su país, mire que puede quedarse más solo que pingüino chileno en el Mar Austral”.

– AF: “En el Mar Austral le vamos ganando por goleada a Chile desde el 2009. ¡Ya somos un país bicontinental!”

– MB: “Presidente, no se pavonee de más. Nosotros somos un país tricontinental. ¡Chúpese esa!”

– CFK: “Andá, Michelle. Me encanta tu humor. Sos graciosa. ¡Tricontinental! Ni en Chile lo saben. Jajajajaja.”

– AF: “Supe que participarás en el próximo encuentro virtual del Coloquio IDEA, que es el encuentro anual de empresarios más importante de la República. Es como su ENADE y estarán los principales empresarios del país”.

-MB: “Así es ,Presidente. Pienso hablar sobre la importancia de respetar el Estado de Derecho. ¿Lo conoce? Espero que para entonces aún hayan empresarios en la Argentina que me puedan escuchar…”

(Interferencias en la señal)

– AF: “Aló, Michelle. ¿Seguís ahí?”

(Se corta la llamada)

– CFK: “Estas malditas compañías de telecomunicaciones! Te dije Beto que había que expropiarlas al toque y vos no me hiciste caso. ¡Menos mal que Máximo Néstor está en el Congreso precisamente para derogar las leyes del mercado!”

/Escrito por Francisco Orrego para El Líbero

/gap