“Mi familia se avergüenza un poco de mí”, comentó Yazmín Vásquez, hace un mes, en Almorzando con el Rubio, espacio que Martín Cárcamo emite en vivo por instagram.

El rostro del programa MILF se refirió a aspectos de su vida y su matrimonio con Andrés Gil, con quien tiene dos hijos. También relató anécdotas como la vez que corrió desnuda por un paraje sureño. Así siguió la conversación:

Martín Cárcamo: “Por qué se avergüenzan de ti, por favor…”

Yazmín Vásquez: “Porque son todos piola, ninguno es como yo. Yo no sé a quién salí”

Cárcamo: “Una vez dijiste que te habías empelotado y que habías corrido en pelota, te habías liberado”

Vásquez: “Mis papás casi se murieron. Lo que pasa es que fui a un lugar que no anda nadie acá en Villarrica. Estaba con una amiga y le digo ‘mi sueño de la vida es correr a poto pelao en un campo’. Entonces me dice ‘¿ya? ¿Y por qué no lo haces ahora?’. Y le digo ‘no. Igual ná que ver’. Estaba con mis hijos, mis sobrinos, mi cuñado, una amiga de mi cuñada. La miro y le digo ‘ya, igual, ¿qué tanto?’. Si total no había nadie. Estaba sola-sola’.

Cárcamo: “Te sacaste toda la ropa, completa”

Vásquez: “En un minuto dije ‘¿qué pasa si me muero…?’ Me la saco. Y hacía un frío… Me saqué todo en un segundo. Nadie estaba mirando”

Cárcamo: “¿Qué fue lo último que te sacaste?”

Vásquez: “El calzón, el colaless. Como que para arriba no tengo tanto tema, me lo saco fácil, pero para abajo dije ‘mmm…’, porsiaca venía alguien’. Y ahí dije ‘ya, ¿qué tanto?’. ¡Pah! Y me la saco. Y mi cuñada me toma una foto de atrás, pero yo no caché, y se la manda a mi hermano la muy desubicada. Y mi hermano estaba almorzando con Andrés mi marido, y mis papás. Él se ríe y (su marido) le dice ‘¿de qué te reí?’.

“Entonces le dice ‘¿querí ver?’. Y le hace así. Andrés se descoloca y mi papá dice ‘¿de qué se ríen?’. Y mi hermano les muestra esta foto a mis papás. Mi marido me decía ‘me sentí como súper incómodo de estar yo ahí y tus papás de ver la foto tuya’. Yo corriendo a poto pelao.

“Llego en la noche y mi papá me dice ‘es que no tení límites’. Entonces le digo ‘¿por qué?’. Y no enojado, sino riéndose, me dice ‘¿cómo es eso que te vas a un lugar donde puede llegar más gente, te sacas la ropa y sales corriendo a poto pelao’. Y le digo ‘¿qué importa? Quién sabe lo que pueda pasar mañana. Era un sueño que tenía’. Y mi mamá dice ‘oye, capaz que yo, si hubiera estado en esa situación, también lo hubiera hecho’. ‘¿Viste?’, le dije. Si no estamos para perder el tiempo, hijo. No. Ahora hay que hacer todo lo que uno quiera”.

Aquí, en fotos, la traviesa Yazmín Vásquez:

