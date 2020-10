“Estaba tan apurada que ya, le paso la tarjeta y sacó una… Ahí se me pararon los pelos, cuando sacó la máquina de estas de los restaurantes. Agarra y mete mi tarjetita. Le hace y yo me quede así, y me dice ‘ya señora, que están piteando atrás. Bájese rapidito’. Me bajo y yo estaba segura que ya me habían cagado, pero segura, así segura”

Pato Torres: “Chica, ¡¿pero por qué pasas la tarjeta por la cresta?! ¿Cuántas veces….?”

Cuevas: “Pero es que uno en el minuto… Yo una vez a un Uber también le pagué, pero no había problema. Pero las cosas pasan porque tienen que pasar.

“Me voy al súper, corro al cajero y saco plata, pero me salieron… Tú sabes, 200 lucas te dan. Y empiezo para bloquear la tarjeta. Nunca me pude comunicar con el banco. Y lo hicieron”

Fran García-Huidobro: “¿Cuánta plata te robaron?”

Cuevas: “Me robaron sus pesos pero no es que bruto, los actores no tenemos tanto guardado”.

