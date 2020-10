Tyson y Jackson tuvieron un mal comienzo de relación, aunque luego forjaron una amistad

Mike Tyson había conseguido un nivel alto de fama antes de obtener por primera vez el título mundial de los pesos pesados gracias a sus actuaciones impactantes durante sus primeros meses de carrera. Para fines de 1986, Iron Mike ya era propietario del cinturón de campeón y su apellido era principal en las marquesinas de boxeo. Sin embargo, hubo alguien que no lo conoció y generó el odio del boxeador: Michael Jackson.

El ex pugilista de 54 años, que desde hace meses coquetea con su retorno al ring, contó una anécdota con el cantante durante las últimas emisiones de su podcast Hotboxin. “Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme…’. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón”, relató.

“Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche”, concluyó la divertida anécdota.

Tyson logró llegar a lo más alto de la divisional de los pesos pesados con apenas 20 años en noviembre de 1986 cuando superó en el segundo round por KO a Trevor Berbick. “Lo he odiado y siempre que oía su nombre, gritaba: ‘Jodido… esto y aquello’. Más adelante me invitó a su casa. Salimos por ahí y pensé que era un buen tipo, pero en mi mente yo pensaba: ‘Sabías quién era y jugaste conmigo’”, reconoció sobre el cantante norteamericano que murió en 2009 a los 50 años.

Mike Tyson en el triunfo por KO ante Larry Holmes en 1988 (Foto: Shutterstock)

En aquellos comienzos antes de alcanzar los millones que le darían su exitosa carrera, Tyson había forjado amistad con distintas celebridades y una de las que más admiraba era el actor Eddie Murphy. “Aprendí mucho de los hábitos de Eddie, ya sabes, cuando eres muy joven y estabas a su alrededor, veías su casa, todo lo que tenía, esos coches. Él surgió a principios de los 80 y yo como a mediados o cerca del final de la década. Eddie era al que todos mirábamos. Llegó antes que nosotros y lo veíamos con los Rolls Royce, las mansiones, y salíamos con él. Salíamos con él y decíamos: ‘Esto es lo que yo quiero hacer cuando tenga algo de dinero’”, reconoció sobre el artista que a comienzos de los 80 filmó Trading Places y Beverly Hills Cop entre otras producciones.

Mike recordó que por esos años estuvo en la casa de Liza Minnelli en New York que “ocupaba una manzana” y cuando conoció la mansión pensó: “Yo quiero algo así”. Una vez que llegó a lo más alto, Tyson sostuvo su invicto durante 37 presentaciones y realizó nueve defensas exitosas de su corona del mundo hasta que cayó sorpresivamente ante Buster Douglas en febrero de 1990, cuando ya definitivamente era una celebridad del deporte.

“Yo empezaba a ser famoso, pero aún no llegaba un gran cheque, pero ya sabía en qué lo gastaría cuando lo tuviese. Cuando eres joven y prometedor empiezas a andar con esta clase de gente. Parecen normales hasta que vas a su casa y te das cuenta de que son especiales”, reconoció de esos comienzos antes de ser una estrella mundial.

Tyson con el tigre que tuvo en su mansión (Foto: Shutterstock)

