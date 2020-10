“Su faceta de contante sound y la gran pelea con Mauricio Correa” y “El oculto romance con Doggwenweiler” se titulan los capítulos de la biografía Felipe Camiroaga La Verdadera Historia (escrita en 2013 por Cristián Farías, editor de Glamorama, y la periodista Cecilia Gutiérrez) en los que se cuentan las historias mencionadas y que ahora fueron recordadas en pantalla por Mauricio Correa.

El fundador de Buenos Días a Todos realizó un contacto con Bienvenidos este miércoles con el fin de homenajear a Pato Frez, el locutor que fallecido a los 64 años debido a un cáncer al hígado.

Frez integró, como voz en off, el matinal de TVN junto a Correa y otros, en 1992. Pero el locutor no apareció en pantalla durante nueve años, hasta que lo hizo en 2001.

Ese día de julio Felipe Camiroaga fue al Buenos Días a Todos personificado como “El Washington” junto a Karen Doggenweiler para presentar el primer disco de la llamada Banda del Pase lo Que Pase, que formaron junto a sus compañeros de ese popular programa. Esto coincidió con la aparición por primera vez de Pato Frez en persona en el studio.

Correa recordó el episodio en Bienvenidos con las siguientes palabras:

“Diez años después, llego un día en la mañana a TVN y me dicen ‘anoche grabaron a Pato Frez’, no me acuerdo exactamente…”

Tonka Tomicic: “Lo paparazzearon”

Raquel Argandoña: “Exactamente, lo paparazzearon”

Mauricio Correa: “Lo paparazzearon de La Mañana del 13”

Tomicic: “¿De La Mañana del 13?”

Amaro Gómez-Pablos: “O sea, que la zancadilla fue instigada aquí”

Tomicic: “O sea la batalla matinal”

Correa: “Entonces ellos me pasaron esa información y dije ‘en cualquier minuto estos gallos me van a amanecer con la historia’. Y bueno, en apurarse muchas veces está la oportunidad y fue lo que hice. Traíamos nosotros a la ‘Porotito Verde’, y la ‘Porotito Verde’ era primera vez que estaba fuera de un programa que no fuera Morandé (con Compañía).

“Curiosamente estaba Felipe Camiroaga disfrazado de ‘Washington’ con la Karen disfrazada de personaje, más todo el equipo del Pase lo que Pase, quienes habían ido a presentar un disco nuevo que ellos estaban sacando como programa. Estaba todo el equipo. Y me avisan por los celulares grandes que había ‘el Pato Frez sale en 20 minutos más al aire en Canal 13. Lo tiran. Lo tienen grabado y todo lo demás en el estudio gigante’.

“Y estaba bailando la Porotito Verde. Subió la sintonía, debemos haber estado marcando unos 20 puntos, mucha sintonía y le digo ‘Pato, baja ahora’.

“El Pato baja y se produce esta explosión de sintonía de la gente que quería conocer al Pato Frez. La idea mía era que, aprovechando a la Porotito Verde pudiera el Pato bailar. Le pusimos la canción La Mayonesa. Me quedé yo en el locutorio pensando que a la gente del Pase lo que Pase les iba a molestar esto de que el Pato bajara, porque sin duda que eso iba a generar…

“Y bueno. Pato se puso a bailar con la Porotito Verde, todos se sorprendieron. La Margot Kahl, ¡pum!, y me dicen que Felipe está súper enojado en el camarín”

Argandoña: “Indignado porque nunca pudo mostrar su disco”

Tomicic: “Y se le cruzó un basurero en el camino”

Argandoña: “¿Con quién se agarró a combos? Cuenta poh, Mauricio. ¿Se agarró a combos Felipe?”

Correa: “Voy a contarlo todo. Decían que Felipe estaba muy complicado en el camarín y entro al camarín. Ese día, por alguna ocasión especial, andaba con mi hijo mayor, que era chiquitito. Hoy día es un dentista que le va muy bien, gracias Dios, un gallo grande, pero Gonzalo debe haber tenido 7, 8 años, no tenía más de eso.

“Y entra Felipe vestido de Washington y la Karen de personaje también. Felipe me dice ‘¡encuentro que no puede ser lo que hiciste!’ y toma un basurero y me lo tira. Y me hago a un lado y mi hijo, que estaba detrás de mío, le llega el basurero, sin querer obviamente. Como cualquier papá reaccioné y me fui encima de Felipe.

“Y como Felipe era muy grande, tenía mucha masa muscular, así como Amaro, grande, mucha fuerza, yo dije ‘la única forma es taclearlo’. Entonces voy corriendo en el camarín, esa fracción de dos, tres segundos… Taclear es tomarlo por las piernas, ponerle el hombro y botarlo. Era la única posibilidad que tenía con Felipe”

Tomicic: “Pero debo decirte que es injusta esta conversación porque solo estás tú para contarlo y no sabemos si estás arreglando la historia o no”

Argandoña: “Pero si Felipe le sacó la mugre. Estuvo toda una semana sin tener que ir al matinal (ríe)”

Correa: “Es que Felipe tenía mucha fuerza. Pero lo más divertido de todo esto… La testigo de esto es la Karen Doggenweiler, que estaba ahí”

Argandoña: “¿Y por qué estaba ahí? Iba pasando”

Correa: “No, eran pareja en esa época, eran pololos. Eso era así. Eran pololos. Eso es verdad”

Argandoña: “De veras, se me había olvidado”

Gómez-Pablos: “Ay Raquel…”

Correa: “Entonces me doy cuenta que estoy en el suelo, pero no con Felipe sino que con ‘El Washington’”

Tonka: “Es muy freak esa imagen”

Correa: “Estaba luchando con el Washington, no con Felipe. Y llega la Karen, que estaba con un moño puesto, no recuerdo el personaje que hacía ella”

Tomicic: “’La Señorita Andrea’ puede ser…”

Correa: “Ese mismo”

Tomicic: “Me acaban de soplar”

Correa: “Después de eso durante un buen tiempo no conversamos con Felipe. Yo creo que estuvimos distanciados varios meses. Y bueno, como son todas las cosas en la vida, cuando uno discute o se pelea con los amigos, al final siempre termina abrazándose. Y nos abrazamos nuevamente”.

/gap