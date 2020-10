Demi Lovato, anunció en su cuenta de Instagram el pasado fin de semana un viaje al desierto en el que tuvo un contacto con alienígenas.

“Durante los últimos dos meses, he profundizado en la meditación y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como en la tierra”, escribe en su red social.

La actriz de 28 años alienta a sus seguidores a profundizar en la meditación como medio para revelar la existencia de la vida extraterrestre. “Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta”.

Si bien Lobato no da muchos detalles sobre su encuentro con los extraterrestres, la cantante de ‘Commander in Chief'” anima a sus seguidores a “conectar con formas de vida más allá de nuestro planeta”. Consciente de la dificultad, Demi anima a no desfallecer en el empeño: “si no sucede en el primer intento, sigue intentándolo, ¡me tomó varias sesiones aprovechar un nivel de meditación lo suficientemente profundo para hacer contacto! Feliz comunicación”, concluye.

