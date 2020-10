Desde hace una semana, dos hermanas de 19 y 14 años, respectivamente, permanecen desaparecidas en la comuna de Puente Alto. Su familia, que busca conocer antecedentes que permitan dar con su paradero, conversaron con el matinal Bienvenidos.

De acuerdo a Catherine, amiga de ambas, las adolescentes abandonaron su hogar en dirección a la plaza ubicada a una cuadra. Si bien se suponía que regresarían en cosa de minutos, jamás volvieron a su domicilio.

«Yo quiero que aparezcan, estoy mal. Sólo quiero que aparezcan mis hijas», aseguró María, madre de las jóvenes.

Llamado

El martes, la abuela de ambas recibió un llamado en el que se habría escuchado la voz de las niñas. Supuestamente, habría dicho que se encontraban en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

«Yo no sabía que tenían contactos en El Castillo. No me dijeron nada, ningún nombre ni calle. Iban normal, tranquilas, no las vi en ninguna actitud sospechosa», explicó Catherine.

Fue en ese momento cuando la madre reveló un antecedente que se desconocía hasta el momento: «Mi hija mayor tenía un pololo preso y él siempre la amenazaba con que si la dejaba la iba a matar o secuestrar. Siempre la amenazó, que cuando saliera la iba a secuestrar».

Si bien la mujer confirmó que el sujeto debe permanecer otros dos años en prisión, su hija decidió terminar la relación debido a los malos tratos. «Ella terminó con él porque yo la aconsejé que la dejara, porque la dejaba mal psicológicamente. Él tiene una casa en El Castillo», aseguró. En tanto, Catherine contó que la joven era vigilada por cercanos al sujeto.

Consultada sobre si esta información estaba en conocimiento de las policías, María dijo que «no. Lo único que dije es que estaban desaparecidas».

Con notorio nerviosismo, la mujer explicó que «no estoy segura si ellos tienen que ver, entonces no puedo acusarlos».

Amenazas

Para complementar los testimonios, Osvaldo Rojas, padre de las adolescentes desaparecidas, confirmó que realizó una denuncia por presunta desgracia a inicios de semana.

«Yo de todo esto vine a saber el lunes. Yo obligué a mi señora para que fuéramos a colocar la denuncia y, después, al día siguiente, me llamaron de Carabineros para que fuera a fiscalía. Yo me fui a la PDI y me dijeron que no estaban atendiendo y que la denuncia ya estaba hecha, así que sólo tenía que esperar», relató.

Más tranquila, María procedió a revelar un nuevo antecedente en relación al sujeto privado de libertad. «Terminaron su relación hace tres o cuatro semanas. Él le dijo que se iba a matar, que ella no iba a estar con nadie, que cuando saliera (de la cárcel) la iba a matar», contó.

«Yo no tenía idea de lo que ella hablaba con este muchacho que está preso. Este cabro la había llamado y yo no tenía ni idea que la tenía amenazada. Lo único que yo le decía que no estuviera con esta persona», aseguró el padre.

Finalmente, desde el matinal invitaron a los padres a poner esta información a disposición de las policías.

