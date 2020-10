Ante las ofensas y descalificaciones mal intencionadas por parte del diputado Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez , en contra de la Armada de Chile y sus integrantes, la agrupación de ex tripulantes de la Fragata “Almirante Condell” en calidad de retiro expresan a la ciudadanía lo siguiente:

Como ex servidores navales, hemos tomado conocimiento a través de las Redes Sociales, sobre la declaración del Sr. Gutiérrez en contra de la Armada de Chile, calificando a sus integrantes como: “Esa Armada es una asociación ilícita terrorista que en algún momento habría que disolverlos porque de verdad, ha matado más chilenos y chilenas que en las guerras que les ha tocado enfrentar”. Sr. Gutiérrez, le informamos que cada uno de los ex tripulantes de la Fragata “Almirante Condell” desde 1973 al 2007 en calidad de retiro, durante los años que sirvieron a la Armada de Chile, jamás hemos pertenecido o hemos sido integrantes de una asociación ilícita terrorista, como Ud., lo menciona, nos sentimos ofendidos, difamados por su dichos, nuestros principios y valores humanos como ciudadanos han sido violados con sus odiosas y nefastas declaraciones hacia quienes ingresamos a la querida institución naval por vocación de servir a nuestro país, desde la construcción de nuestra unidad que nos cobijó en sus cubiertas 1973 al 2007, TODOS, juramos ante el pabellón patrio rendir nuestra vida si fuese necesario, Sr. Gutiérrez, ese juramento lo llevamos y lo llevaremos SIEMPRE hasta el final de nuestros días de nuestra vida terrenal.

Hoy al igual que en el ayer, cerramos fila ante nuestros camaradas en servicio activos, apoyando en forma leal y patriota a nuestro Comandante en Jefe de la Armada en toda acción legal que inicie en su contra. La Armada de Chile es de todos los Chilenos, todos somos portadores de las virtudes que bien representó Arturo Prat y su dotación inmortal, su destacado profesionalismo lo llevó a defender a nuestro país con su vida saltando al abordaje sobre la cubierta del buque adversario, dejando atrás a su familia esposa e hijos, nuestra agrupación lleva el nombre de un héroe naval de Iquique y Punta Gruesa ese legado dejado por ciudadanos de bien, nosotros somos y seremos sus sucesores quienes guardaremos y custodiaremos su honor no aceptaremos que se le injurie menos su honor mancillar como lo ha hecho Ud. Sr Gutiérrez.

Si nuestro héroe naval estuviera hoy junto a nosotros tenga Ud., la seguridad que no eludiría su responsabilidad como chileno y nos demandaría a cada uno de nosotros -sus conciudadanos en retiro- al cumplimiento de nuestro deber con una fuerte y clara arenga “Al abordaje muchachos”, para hacernos cargo del Chile que debemos defender, los valores que debemos proteger y proyectar para las generaciones actuales y futuras de nuestro amada patria.

Dios guarde y proteja con su manto celestial a cada uno de los integrantes de nuestra Armada de Chile, activos y en retiro.

Agrupación en Retiro de Ex Tripulantes de la Fragata Almirante Condell 1973 al 2007.

”CONDELIANOS UNIDOS POR SIEMPRE”

Valparaíso, 22 de Octubre del 2020.