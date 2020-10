Las canciones mejoran el sexo, eso es así. Y por algo estos temas son los favoritos de todo el mundo según un estudio.

El sexo es mejor con la banda sonora adecuada de fondo, es un hecho, incluso confirmado por estudios científicos.

No es casualidad entonces hacer playlists y compilaciones de canciones seleccionadas para acompañar encuentros eróticos, al igual que en las películas se reproducen canciones ad hoc para escenas sexys – incluidos los títulos de los últimos años, recordemos que para las películas de Fifty Shades contaron con The Weeknd y Taylor Swift , solo por nombrar un par.

Aparte del cine, ¿cuáles son las canciones favoritas de la gente para tener sexo?

Onbuy examinó más de 500 listas de reproducción de Spotify relacionadas con el sexo, buscando varios términos heterogéneos, desde ‘sexo’ o ‘sexual’ hasta ‘cachonda’, ‘romántica’ y otras frases más fuertes, y entre más de 45.000 canciones para identificar cuáles son las canciones más utilizadas para el sexo. Salió un ranking, que indica cuáles son las cancines favoritas para tener sexo.

En la parte superior de la lista, con 197 apariciones en 500 listas de reproducción diferentes, se encuentra WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion (agosto de 2020), que por lo tanto es la canción favorita del mundo para el sexo, gracias a un sonido que recuerda mucho a Anaconda de Nicki Minaj, tiene un texto bastante explícito, que comienza con el título, acrónimo de «Wet Ass Pussy» (cuya traducción es fácilmente comprensible, incluso en Google).

En segundo lugar, con 186 apariciones en 500 playlists, se encuentra The Weeknd , uno de los reyes de la música sexy por excelencia. No es casualidad que el cantante esté presente tres veces en la clasificación: en segundo lugar con Often , en décimo con Acquainted (138 apariciones) y en undécimo con Wicked Games.(135).

El podio de las canciones favoritas para tener sexo más reproducidas se cierra con el tercer puesto de Pony di Ginuwine , que aparece en 175 playlists relacionadas con el sexo.

El ranking luego continúa con Jeremih’s Birthday Sex , en el cuarto lugar con 169 apariciones, con Sex With Me de Rihanna en el quinto lugar (164 listas de reproducción) y Ciara , una cantante recurrente en música relacionada con el sexo, en el sexto lugar con Body Party en 158 listas de reproducción.

Seguido de I See Red de Everybody Loves an Outlaw (147 apariciones); Love is a Bitch de Two Feet (146 listas de reproducción); Good For You de Selena Gomez, A $ AP Rocky (140 apariciones) y, de hecho, en décima posición, nuevamente The Weeknd, esta vez con Acquainted (presente en 138 playlists de 550).

El ranking de canciones favoritas del mundo para tener sexo