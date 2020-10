Tras las declaraciones del diputado Hugo Gutiérrez en contra de la Armada, un grupo de ex comandantes en jefe de la institución anunciaron el estar evaluando una querella contra el parlamentario del Partido Comunista, pues sus declaraciones estarían incitando “al odio y la violencia”, según informó hoy El Mercurio de Valparaíso.

Este grupo de ex miembros de la Armada está compuesto por los ex comandantes Edmundo González (foto de portada), Miguel Ángel Vergara, Rodolfo Codina y Jorge Arancibia. Este último puntualizó que “este es un hombre que tiene una enfermedad en el alma, es una actitud permanente de él no solo hacia la Armada, sino hacia las Fuerzas Armadas en general”.Por su parte, Codina afirmó que “creo que ir más allá y que ir a la parte judicial porque son cosas absolutamente inaceptables (…) más allá de condenarlo públicamente y de palabra, hay que ir a la justicia”.

