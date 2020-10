El Servicio Electoral (Servel) explicó algunos detalles del protocolo sanitario establecido para el plebiscito constitucional de este domingo, entre ellos la ausencia de la toma de temperatura al ingreso de los locales de votación.

El tema llamó la atención entre los votantes que ejercieron su derecho a sufragio a primera hora, ya que el proceso se diferenció a varias otras actividades cotidianas como el ingreso a supermercados o tiendas, donde se usan termómetros electrónicos para detectar la fiebre, uno de los síntomas más reconocidos del coronavirus.

Ante esto, el organismo electoral lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que “el Protocolo Sanitario no contempla la toma de temperatura, ya que no es un indicativo de covid-19, ni test PCR rápido, cuyos resultados no son precisos”.

“Esto contó con la aprobación del Ministerio de Salud y la opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Chilena de Infectología entre otros”, afirmó la entidad.

Las autoridades establecieron diversas medidas sanitarias para la realización del proceso, entre ellas la limpieza de manos al entrar al recinto, el uso de un lápiz pasta azul y el distanciamiento físico.

Durante el sábado el Gobierno anunció que se aplicarán controles aleatorios para detectar la posible presencia de personas con COVID-19 activos, quienes no pueden participar de la elección.

