Natalia Campos, arquera de la Roja y actual jugadora de Fundación Albacete, de la Segunda División de España, contó a AS sobre el viaje que tenía que hacer para ejercer su derecho a voto,“Me toca en Madrid, donde está complicadísima la cosa con el tema del coronavirus, y el acceso a la ciudad no está fácil.. Tengo que ir a una ciudad que está a 3 horas de acá, entonces ya son 6 horas del día en viaje, más las 2 horas del partido, entonces ya tengo 8 horas del día en que no alcanzo”, relató la portera.

– ¿Cree que debería haber un sistema más accesible para realizar votos en el extranjero?

Creo que debería ser algo más regulado, porque en Chile es más fácil, están todos los colegios donde hay que ir a votar, y en cambio acá solo hay que ir al consulado, que están en las capitales o en las ciudades más grandes, y hay que moverse muchos kilómetros, no todo el mundo vive en Madrid o en Barcelona. También pasa en otros países, que los locales de votación son uno o dos y no hay cómo llegar, no hay acceso. Por ejemplo si estuviéramos en Chile, no se ponen partidos ese día, porque es día de votación, es donde la gente puede ejercer su derecho y es como si fuera un feriado irrenunciable, para facilitarle a la gente a ejercer el derecho a voto, en cambio en el extranjero solo vas si puedes, no dan facilidades.

– Usted es una de los cuatro deportistas chilenos en el extranjero que está habilitada para votar en este plebiscito, ¿qué importancia le da a participar de este proceso y qué la motiva a votar?

En mi familia siempre se ha conversado de política y cada uno tiene su postura, pero todo queda ahí, es parte de vivir en democracia, vivir con distintos puntos de vista, y desde que yo tengo la edad para votar lo he hecho, porque siempre me dijeron que era importante el derecho a voto, aunque fuera blanco, nulo, etc.

/gap