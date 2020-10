Chile vota en el Plebiscito si Aprueba o Rechaza la elaboración de una nueva Constitución. Es uno de los tantos procesos eleccionarios que se vienen en el país. Otro de los importantes se llevará cabo el 21 de noviembre del 2021, cuando se elija al sucesor de Sebastián Piñera como presidente de la República.

Y hoy varias de las cartas que asoman como eventuales candidatos hicieron sus definiciones.

Evelyn Mathhei (UDI)

Subí muchísimo más rápido de lo que pensaba en todas las encuestas, la decisión ya está tomada”, sostuvo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en conversación con CNN. Ella ya dijo públicamente que quiere ser candidata.

Consultada por si Joaquín Lavin debiera ya definir su candidatura, la ex postulante a La Moneda respondió que “es un tema que él debe definir, no tengo por qué estar haciéndole ningún tipo de emplazamientos. Cuando quiera definirse, aunque creo que la definición ya está hecha. Espero que haya una competencia leal, grata, lo peor que le puede pasar a Chile, a nuestro sector y a nuestros sectores, es la división, la mala onda, la descalificación. Cuando hay mucha descalificación no nos cree nadie. Hay que demostrar grandeza, amor por Chile y no por uno mismo”.

Joaquín Lavín (UDI)

El aludido Joaquín Lavín aún no define si va o no a la papeleta. “Lo más importante es la decisión de hoy y después de la decisión de hoy, que creo que será clara y categórica, se va a iniciar un proceso nuevo, en que la elección más importante, lo digo de verdad, la elección más importante que la presidencial será el 11 de abril”.

El alcalde de Las Condes, quien ya dijo públicamente que vota Apruebo, sostuvo que “vamos a elegir a las personas que van a escribir esta nueva Constitución, una que durara unos 30 o 40 años. Esa elección es la más importante de todas. No creo que sea el momento de hablar hoy de candidaturas presidenciales”.

Daniel Jadue (PC)

En la oposición, una de las caras que más marca en las encuestas es Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Tampoco ha hecho oficial su candidatura, pero da luces de que está disponible. “Voy a participar de ese camino donde la ciudadanía me instale. Soy de esta comuna (Recoleta), viví gran parte en esta comuna. Primero soy candidato a la reelección de Recoleta, si después que eso se cumpla, si la ciudadanía y los vecinos me mandatan una tarea mayor, no tengo por qué resistir a llevarla a cabo. He decidido vivir para transformar mi país”, dijo tras votar.

José Antonio Kast (Partido Republicano)

Si bien José Antonio Kast tampoco ha dicho que será candidato, es la opción más posible de su partido, el Republicano. Este domingo no se refirió a esto, pero sí llamó a “levantarse, ir a votar. En el caso nuestro hemos dicho que no nos puede detener el miedo a la pandemia, el miedo a la violencia que vimos los días anteriores”. De hecho dio un mensaje a votar por una opción, lo que está prohibido. “Chile nos necesita a todos. Nuestra patria requiere de la voluntad, el coraje en este caso, de todos, de jóvenes, adultos y adultos mayores que vayan por Chile a votar Rechazo”.

