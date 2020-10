Cerca de las 18.30 llegó a votar al Colegio Alemán de Las Condes el exministro de Salud, Jaime Mañalich. En el lugar destacó la ejecución del protocolo creado entre el Servel y el Ministerio de Salud para minimizar el riesgo de contagios.

Además, se refirió escuetamente al proceso judicial que lo involucra y que, por estos días, tiene enfrentados al Ministerio de Salud y al Poder Judicial por la entrega de los correos del exjefe de cartera. “Yo pedí declarar, anticipar mi declaración lo antes posible, mi abogado ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y esa declaración debería producirse en los próximos días”, enfatizó, asegurando que preferiría que esta comparecencia sea de forma presencial.

En el plano político, su postura por el Apruebo y la Convención Constitucional tomó por sorpresa a varios en Chile Vamos y algunos personeros de Gobierno. Y es que a su juicio, a pesar de la inclinación que tiene el grueso de su sector por una Convención Mixta, Mañalich señaló a La Tercera que “me he ido convenciendo que una Convención Constitucional, no mixta, formada por ciudadanos elegidos, es la mejor opción. Lo que espero es que -como ya está empezando a aparecer- haya una discusión pronta de contenidos, respecto a qué debe ser, qué debe contener la nueva Constitución”.

¿Cómo ha visto la adopción de las medidas sanitarias?

El protocolo que estableció el ministerio de Salud (junto al Servel) fue adecuado y se siguió rigurosamente en todas partes, según he podido ver a través de los medios. Lo importante es que se ha asegurado que este evento no contribuya a un aumento de los casos, cosa que ya se vio -por más difícil que fue- con el protocolo para el 18 de septiembre, donde no hubo un alza en la incidencia.

¿Cree que habrá una mayor participación que en procesos eleccionarios pasados?

Es difícil poder calcular la densidad de gente, cuánta gente había en cada lugar, porque como había este distanciamiento social y más mesas, tenemos que esperar lo que diga el Servel (sobre participación). Pero creo que la votación superará ampliamente el 50% del padrón, lo que sería una muy buena noticia.

¿En qué radicó el interés por votar, versus a las elecciones presidenciales pasadas, por ejemplo?

Mi interpretación es que los hechos de octubre del año pasado hicieron configurar una situación para la ciudadanía de riesgo país, de preguntarse “¿para dónde vamos? ¿qué nos espera?”. Y en ese sentido, la salida que ofreció el Presidente de la República por un llamado a una nueva Constitución -porque yo creo que va a ganar el apruebo, por supuesto- es, de alguna manera, el llamado a un camino.

Me parece que, independiente de algunos actos muy violentos que hemos visto con ocasión del aniversario del 18 de octubre, uno tiene que reconocer que son eventos violentos, dolorosos pero aislados. Uno piensa que lo que ocurre hoy, una semana después, significa que hay un compromiso de la ciudadanía por un camino. Esa opción tiene que ser refrendada en una suscripción, confirmación del pacto que se hizo la última semana noviembre entre actores políticos transversales para que efectivamente este proceso, de llegar a una nueva Constitución, sea con respeto al camino que los chilenos han elegido, que es un camino de paz.

/gap